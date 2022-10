Hoy en día, algunas parejas presentan problemas de fertilidad que les impide concebir. Sin embargo, existe un método de reproducción asistida muy eficaz: la fecundación in vitro.

De acuerdo con Planned Parenthood, la fertilización in vitro es el tipo de reproducción asistida más utilizada para concebir. Se trata de juntar el óvulo con el espermatozoide dentro de un laboratorio y luego implantarlo en el útero .

Pero no es tan sencillo: en muchas ocasiones, el primer intento no funciona por lo que tienen que realizar más de un ciclo de fertilización in vitro para lograr el embarazo.

Aunque es una buena opción para las parejas que tienen problemas de fertilidad , también puede pasar de que el óvulo no se implante en el útero. Todo dependerá del cuerpo de la persona.

El Instituto Nacional Materno Perinatal de la Maternidad de Lima realiza cinco pasos para la fertilización in vitro:

1. Consumo de medicamentos

Durante 10 a 12 días, la persona que realizará este procedimiento deberá tomar medicamentos para ayudar a que sus ovarios produzcan óvulos maduros ya que necesita tener entre ocho a doce ovocitos.

La cantidad de pastillas que consumirá dependerá de la edad de la madre y de la calidad del semen.

Este primer paso es esencial ya que incrementa las posibilidades de que una mujer salga embarazada, pues lo normal es que genere solo un ovocito.

2. Retiro de óvulos

Luego de que los ovarios tengan suficientes óvulos maduros, el médico encargado deberá retirarlo del cuerpo de la paciente.

Para ello, la persona deberá acudir a un quirófano por 15 minutos. Primero, el especialista le colocará la anestesia y, con la ayuda de una ecografía, introducirá una aguja fina para aspirar los folículos y así obtener los ovocitos.

Este procedimiento no causa dolor y los riesgos de una complicación es de 1 por cada 2.500 casos.

3. Cultivo embrionario

En el laboratorio, los óvulos se juntarán con los espermatozoides y, de esta manera, habrá inseminación. Estos se guardarán en un contenedor especial para la fecundación.

Por otro lado, el personal encargado estará vigilando constantemente para ver el progreso de las células en los óvulos fecundados.

4. Colocación en el útero

Al quinto día del desarrollo embrionario, el doctor a cargo colocará el cultivo embrionario en el útero de la paciente a través de un catéter. Este procedimiento es indoloro.

Solo se transfieren dos embriones y el resto será conservado para utilizarlo en otros embarazos.

5. Prueba de embarazo

Finalmente, luego de dos semanas de realizada la transferencia, se realizará un examen de sangre para evaluar si la paciente está o no embarazada.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Debido a que la persona tendrá que tomar medicamentos pueden sentir diferentes efectos en su organismo como hinchazón, dolores abdominales, sensibilidad en los senos, cambios del estado de ánimo, dolor de cabeza, sangrado infección, alergia a los medicamentos, entre otros.