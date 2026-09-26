¿Qué puede tener de extraordinario una carretilla llena de frutas y verduras? A simple vista, nada. Es una imagen que hemos visto tantas veces que ya casi ni nos detenemos a observarla. Está en la esquina, en el camino de regreso a casa. En algo tan cotidiano, la marca Romo encontró el punto de partida para su nueva colección.

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento de La Carretilla, la nueva propuesta de Romo, marca fundada en 2020 por Felipe Novoa, su director creativo. La colección reúne catorce frutas y vegetales vinculados a nuestra cultura y los reinterpreta a través del cuero: lúcuma, chirimoya, limón, maíz, rocoto, aguaymanto, granadilla, pacay, cacao, palta y distintas variedades de ají aparecen convertidos en carteras, monederos y diferentes objetos de diseño.

La Carretilla es la continuación de una exploración que comenzó con Limón y Ají, colección presentada en diciembre de 2025. El primer ejercicio fue aparentemente sencillo: observar un ají amarillo. Su forma, su textura, su color. Después vino el desafío de trasladar esas características al cuero, buscando tonalidades, construyendo volúmenes, equivocándose y volviendo a empezar hasta encontrar una interpretación que funcionara.

De ese proceso aparecieron piezas inspiradas en la lúcuma, la chirimoya, el limón, el maíz blanco y morado y el rocoto. También surgieron carteras tejidas que remiten a los tradicionales canastos de mercado, un elemento que Novoa relaciona con sus propios recuerdos de infancia acompañando a su abuela a comprar.

Lo que más me interesa de esta colección es que la identidad nace de la memoria y de observar lo que tenemos alrededor.

Mirar el Perú desde otros lugares

Cuando hablamos de diseño peruano, es fácil recurrir inmediatamente a ciertos códigos establecidos. Nuestra iconografía prehispánica, los textiles tradicionales, los Andes o determinados materiales se han convertido, con enorme valor histórico y cultural, en referencias recurrentes para comunicar peruanidad. Sin embargo, nuestra identidad también está en lugares mucho menos obvios.

Está en la señora que nos atiende en el mercado, en una bolsa llena de granadillas, en el color brillante de un ají limo, en una mazorca de maíz morado o en esa carretilla de frutas que encontramos en una esquina.

‘La Carretilla’ busca eso: mirar el Perú desde lo cotidiano. En ella conviven productos que han acompañado nuestras mesas durante generaciones y que, por su familiaridad, pocas veces observamos como objetos capaces de contener belleza o posibilidades de diseño.

Hay un contraste interesante en el ejercicio. Una fruta es, por naturaleza, perecedera. La compramos, la comemos y desaparece. Romo toma esa forma temporal y la reconstruye en cuero para convertirla en algo que puede permanecer: una cartera, un monedero, un pequeño llavero, un objeto que guardamos.

Del producto a un universo creativo

Romo plantea sus colecciones como universos que pueden relacionarse con otras disciplinas artísticas.

En esa construcción participa el artista Hugo Vásquez, responsable de la dirección artística de la comunicación de la marca. Su trabajo parte del concepto desarrollado para cada colección y lo traslada hacia la fotografía, el video y otros recursos visuales, buscando mantener una coherencia entre el objeto diseñado y la manera en la que este es presentado.

Me parece relevante porque refleja algo que vemos cada vez más dentro de la moda contemporánea: una marca construye su identidad a través de mucho más que sus productos. También lo hace mediante imágenes, relatos, espacios y experiencias que amplían el significado de aquello que diseña.

Haber conocido La Carretilla durante su lanzamiento me permitió entender mejor esa intención. Las piezas funcionan individualmente, pero adquieren otra dimensión cuando se observan juntas. Empiezan a construir un paisaje familiar sin necesidad de explicarlo demasiado.

Aprender a volver a mirar

Vivimos en una industria obsesionada con encontrar “lo nuevo”. Cada temporada parece exigir una referencia diferente, una tendencia distinta, otra imagen capaz de sorprendernos. La Carretilla, en cambio, propone mirar nuevamente aquello que ya tenemos enfrente.

Esa idea es muy valiosa para el diseño hecho desde el Perú.

Una lúcuma puede ser simplemente una lúcuma. Bajo otra mirada también puede convertirse en recuerdo y, eventualmente, en una pieza de diseño.