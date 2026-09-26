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Resumen

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(Romo/ Difusión)
(Romo/ Difusión)
Por Elida Morillo

¿Qué puede tener de extraordinario una carretilla llena de frutas y verduras? A simple vista, nada. Es una imagen que hemos visto tantas veces que ya casi ni nos detenemos a observarla. Está en la esquina, en el camino de regreso a casa. En algo tan cotidiano, la marca Romo encontró el punto de partida para su nueva colección.

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