Con el inicio de octubre 2025, el Sistema Patria ha reactivado la entrega mensual de beneficios sociales, una medida del gobierno de Nicolás Maduro orientada a respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. De hecho, estos bonos representan una gran oportunidad para los ciudadanos, ya que con el dinero pueden cubrir ciertos pagos imprevistos a causa de la recesión de los últimos años. Sin embargo, para acceder a estos estipendios, es importante estar debidamente registrados en la plataforma Patria a fin de recibir las múltiples compensaciones económicas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ HACER SI SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA CUENTA EN EL SISTEMA PATRIA?

Como es bien sabido, el Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el Gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Además, por medio de su monedero digital, los ciudadanos pueden realizar diversas operaciones como, por ejemplo, transferencias bancarias, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina y más. Por ello, es necesario mantener los datos personales actualizados para evitar inconvenientes con la entrega de los beneficios. En tanto, si el beneficiario tiene inconvenientes con la plataforma, existen canales de atención que permitirán solventar dudas, según la página Meridiano. Estos son:

3532: El número habilitado para brindar asistencia sobre el servicio o reportar cualquier inconveniente durante la navegación en la página web.

El número habilitado para brindar asistencia sobre el servicio o reportar cualquier inconveniente durante la navegación en la página web. 67373: Está destinado a atender consultas relacionadas con las fechas de asignación de bonos, programas y beneficios sociales. Además, confirma los pagos y envía notificaciones directamente a los beneficiarios.

Está destinado a atender consultas relacionadas con las fechas de asignación de bonos, programas y beneficios sociales. Además, confirma los pagos y envía notificaciones directamente a los beneficiarios. 3777: Asignado al control del cupo de gasolina subsidiada. Para conocer la cantidad de litros disponibles, los usuarios pueden enviar la palabra “SALDO” a este número y recibirán de inmediato un mensaje de texto con el detalle correspondiente.

La plataforma Patria ha dispuesto una serie de canales de atención que permitirán al beneficiario despejar dudas en caso de inconvenientes con su sistema.

Asimismo, los venezolanos cuentan con otras opciones móviles que permitirán realizar las transacciones y operaciones financieras sin ningún inconveniente, y estas son:

VeQR: Vincula el Carnet de la Patria con los programas de protección social y las organizaciones comunales.

Vincula el Carnet de la Patria con los programas de protección social y las organizaciones comunales. VePatria: Se trata de un sistema de protección social vinculado al Carnet de la Patria, desde el cual los usuarios pueden acceder y aceptar los bonos directamente a través de sus dispositivos.

Se trata de un sistema de protección social vinculado al Carnet de la Patria, desde el cual los usuarios pueden acceder y aceptar los bonos directamente a través de sus dispositivos. VeMonedero: Está dirigido a realizar consultas de saldo y transferencias de fondos, facilitando la gestión de los recursos de los beneficiarios.

Está dirigido a realizar consultas de saldo y transferencias de fondos, facilitando la gestión de los recursos de los beneficiarios. Billetera Móvil: Funciona como un mecanismo de pago vinculado al Carnet de la Patria, que permite gestionar los bonos y realizar transferencias de dinero mediante un código QR.

¿QUÉ BONOS SE ACTIVARÁN EN OCTUBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema y que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por lo tanto, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos a través de la Plataforma Patria. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante las próximas horas, según la plataforma Meridiano:

Bono Chamba Juvenil: Destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

Bono Somos Venezuela: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

Ingreso de Guerra Económica: Dirigido a los trabajadores públicos, jubilados y pensionados del IVSS y Amor Mayor.