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Resumen

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En medio de un ambiente de tensión, cédulas marcadas y llamados de atención, el diputado Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) fue elegido este domingo presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, luego de imponerse por 74 votos frente a los 56 alcanzados por la fórmula de derecha encabezada por Norma Yarrow (Renovación Popular).

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