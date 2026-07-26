En medio de un ambiente de tensión, cédulas marcadas y llamados de atención, el diputado Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) fue elegido este domingo presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027, luego de imponerse por 74 votos frente a los 56 alcanzados por la fórmula de derecha encabezada por Norma Yarrow (Renovación Popular).

El resultado fue proclamado por la diputada Cecilia Chacón, presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, órgano encargado de conducir el proceso electoral. Junto con Reto integrarán la alta dirección de la Cámara de Diputados Analí Márquez (Juntos por el Perú), como primera vicepresidenta; Harvey Cochado (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Yataco (Partido Cívico Obras), como tercer vicepresidente.

fotos: Julio Reaño / @photo.gec

Su elección fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre las bancadas de izquierda: Juntos por el Perú (32 integrantes), Partido Cívico Obras (14), Ahora Nación (10) y la bancada de centro Partido del Buen Gobierno (18). En conjunto, estas agrupaciones suman 74 legisladores.

En tanto, Fuerza Popular (41) y Renovación Popular (15), que hasta el último sábado sumaban 56 escaños, no lograron ampliar ese respaldo y la candidatura de Norma Yarrow obtuvo exactamente esa misma cantidad de votos, lo que evidencia que ambas bancadas mantuvieron el apoyo a su propia fórmula.

—Discurso de bienvenida—

Reto agradeció el respaldo recibido y aseguró que el cargo que ahora ostenta es el más honroso de sus más de 40 años de servicio al Perú. Asimismo, expresó su reconocimiento a la diputada Chacón por la “impecable conducción de este sufragio”.

“Tenemos que acabar con la corrupción que tanto le hace daño al país y acabaremos con esos azotes que flagelan a nuestro pueblo: La inseguridad ciudadana, la calidad de nuestra educación, la mejora sustantiva de nuestro sistema público de salud, la elevación de la calidad y cantidad de nuestra oferta de empleo”, dijo.

Además, sostuvo que durante su gestión al frente de la Cámara de Diputados derogará todas las leyes que favorezcan al crimen en desmedro de la democracia.

Al concluir su discurso, Reto permaneció de pie, miró a sus colegas y a los integrantes de la Mesa Directiva, los reunió para la fotografía oficial y, antes de dar por cerrada la sesión, pidió a todos los presentes en el pleno entonar el himno nacional.

—Proceso de elección—

El proceso electoral comenzó poco después de las 5:30 de la tarde. Al inicio de la sesión, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, presidida por Chacón, invitó a los diputados Pierangeli Dodero (Fuerza Popular) y Nery Fernández (Partido del Buen Gobierno) para que actuaran como escrutadores.

Una vez incorporados a la mesa del hemiciclo de la Cámara de Diputados, se inició la elección de la nueva Mesa Directiva. Durante gran parte de la jornada, varios parlamentarios mostraron sus cédulas ante el pleno.

Se encargó de llevar adelante el proceso electoral. fotos: Julio Reaño / @photo.gec

Uno de los primeros en hacerlo fue Nery Fernández, quien había sido convocado por la mesa para supervisar el desarrollo del proceso electoral. Ante ello, Chacón le recordó que el voto por cédula es secreto y advirtió que cualquier infracción a esa disposición, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, es pasible de una acusación constitucional.

La parlamentaria reiteró esa advertencia durante casi toda la jornada y citó el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el cual se establece lo siguiente:

“En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”, refiere.

fotos: Julio Reaño / @photo.gec

Según Chacón, esta conducta podría constituir una infracción al Reglamento de la Cámara de Diputados. Sin embargo, al tratarse de un incidente ocurrido durante la elección de la Mesa Directiva, correspondería analizar si la consecuencia aplicable sería una sanción disciplinaria dentro del ámbito parlamentario.

Las acusaciones constitucionales derivan de infracciones a la Constitución Política y, según el exoficial mayor del Congreso José Cevasco, en este caso correspondería un proceso disciplinario que podría ser evaluado por la Comisión de Ética Parlamentaria.

Pese a las advertencias de la presidenta de la Junta Preparatoria, algunos legisladores de izquierda continuaron mostrando sus cédulas, mientras Chacón insistía en recordar el citado artículo del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En medio de la votación se reportaron dos cédulas defectuosas que ya se encontraban marcadas. El primer incidente ocurrió cuando iba a votar la diputada Analí Márquez, excandidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú. El segundo se registró antes de que el diputado Jesús Pérez (Juntos por el Perú) emitiera su voto.

Entre tanto, por la noche, comenzó a difundirse en redes sociales un video del 2019 en el que se observa a Cecilia Chacón marcando su cédula de votación sobre la cámara secreta y consignando su voto a la vista de los presentes durante la elección de la Mesa Directiva de ese año.