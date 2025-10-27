Delsy Loyola Jorge
Delsy Loyola Jorge
Mayté Ciriaco Ruiz
Mayté Ciriaco Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Fábrica de títulos: la UCV emitió más de 100 títulos universitarios por día entre 2020 y 2025
Resumen de la noticia por IA
Fábrica de títulos: la UCV emitió más de 100 títulos universitarios por día entre 2020 y 2025

Fábrica de títulos: la UCV emitió más de 100 títulos universitarios por día entre 2020 y 2025

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Unidad de Investigación

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC