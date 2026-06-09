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Aunque no se considera practicante, Bad Bunny proviene de una familia muy católica | Foto: EFE / Composición EC
Aunque no se considera practicante, Bad Bunny proviene de una familia muy católica | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

El papa saludó al cantante puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el estadio madrileño Santiago Bernabéu de este lunes, informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien precisó que se trató de un encuentro privado del que no hay ni vídeos ni fotos por el momento.

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