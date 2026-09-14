“Hacks” se despide de la televisión por todo lo alto. En su quinta y última temporada, la serie de HBO Max consiguió 24 nominaciones a los Emmy 2026, convirtiéndose en la comedia con más candidaturas en una misma edición en la historia de estos premios. La ceremonia principal se realizará este 14 de septiembre en Los Ángeles y tendrá a Mariska Hargitay como presentadora.

Las 24 candidaturas de “Hacks” le permitieron superar las marcas que habían establecido previamente The Studio, en 2025, y The Bear, en 2024. El récord adquiere mayor relevancia porque corresponde a la quinta y última temporada de la serie, protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder.

La producción competirá, entre otras categorías, por el premio a mejor serie de comedia. En esta categoría tendrá como una de sus principales rivales a “La maldición de Widow’s Bay”, producción de Apple TV que consiguió 19 nominaciones.

A lo largo de la serie "Hacks", la galardonada actriz estadounidense Jean Smart asume el rol protagonista de Deborah Vance, una legendaria comediante de stand-up (Foto: Universal Television / HBO Max)

Uno de los principales atractivos de la noche será la candidatura de Jean Smart. La actriz podría conseguir su quinto Emmy consecutivo como mejor actriz de comedia por su interpretación de ‘Deborah Vance’, protagonista de “Hacks”.

De conseguirlo, Smart establecería una marca inédita: sería la primera intérprete en ganar el premio en cada temporada de una misma serie durante toda su emisión.

Una despedida con números históricos

El récord de nominaciones llega en un momento especial para “Hacks”. La quinta temporada puso punto final a la historia de ‘Deborah Vance’ y ‘Ava Daniels’, personajes interpretados por Jean Smart y Hannah Einbinder.

Hannah Einbinder es conocida por interpretar al personaje de Ava Daniels en la serie "Hacks" (Foto: AFP)

La serie se convirtió desde su estreno en una de las producciones de comedia más reconocidas de HBO Max. A lo largo de sus temporadas, sus protagonistas y su equipo creativo han acumulado múltiples nominaciones y premios. Ahora, la producción afronta sus últimos Emmy con la posibilidad de sumar nuevos galardones.

¿Cuándo son los Emmy 2026?

La ceremonia principal de los Emmy 2026 se celebrará el lunes 14 de septiembre. Mariska Hargitay será la encargada de conducir la gala, que reunirá a las principales producciones y figuras de la televisión estadounidense.

“The Pitt” llega como la producción con más nominaciones, con 25 candidaturas, apenas una por encima de “Hacks”. En la categoría de comedia, sin embargo, la serie de HBO Max parte como una de las grandes favoritas para cerrar su historia con más reconocimientos.