La serie "Hacks", protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder, consiguió 24 nominaciones en la edición 2026 de los premios Emmy con su temporada final. (Foto: HBO Max)
La serie "Hacks", protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder, consiguió 24 nominaciones en la edición 2026 de los premios Emmy con su temporada final. (Foto: HBO Max)
Por Redacción EC

“Hacks” se despide de la televisión por todo lo alto. En su quinta y última temporada, la serie de HBO Max consiguió 24 nominaciones a los Emmy 2026, convirtiéndose en la comedia con más candidaturas en una misma edición en la historia de estos premios. La ceremonia principal se realizará este 14 de septiembre en Los Ángeles y tendrá a Mariska Hargitay como presentadora.

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