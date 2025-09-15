La actriz Hannah Einbinder, una de las estrellas de la serie "Hacks“, quedó en el centro de la polémica tras su discurso de aceptación en los premios Emmy. Durante la ceremonia del domingo por la noche, aprovechó su momento en el escenario para lanzar un mensaje político que rápidamente se volvió viral.

Al recibir el premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, Einbinder sorprendió con sus palabras finales: “Vamos, Eagles, que se j… ICE y libertad para Palestina”.

La intérprete, de 30 años, es judía y fanática de los Philadelphia Eagles, algo que mencionó antes de salir del escenario entre aplausos del público.

Sus palabras provocaron opiniones divididas. (Foto: Valerie Macon / AFP)

Sus declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales. Varios usuarios criticaron que la actriz mezclara un evento de entretenimiento con mensajes políticos.

“Cualquier actriz judía que use sus 15 minutos de fama para mostrar apoyo a los terroristas que mantienen a 48 rehenes en Gaza no tiene brújula moral”, escribió un usuario.

“Y la ingenua audiencia de Hollywood que aplaudió su inmoral declaración es igualmente reprobable. Hannah Einbinder fue una verdadera perdedora en los Emmy”, agregó.

Einbinder explicó luego que buscaba diferenciar a los judíos del Estado de Israel y que hablar de Palestina es un tema muy cercano a su corazón. (Foto: Valerie Macon / AFP)

Otros internautas también se opusieron a que las celebridades usen las ceremonias de premios para expresar opiniones políticas.

The Wrap informó que, frente a las críticas, Einbinder explicó que su intención era “distinguir a los judíos del Estado de Israel”. Además, agregó que considera “importante hablar de Palestina, porque es un tema muy cercano a mi corazón”.

Quién es Hannah Einbinder, la actriz que dio el discurso más político de los Emmy 2025

Hannah Einbinder es una comediante, actriz y escritora estadounidense. Es conocida principalmente por su papel protagónico como la guionista Ava Daniels en la serie de HBO Max “Hacks”. Por este trabajo recibió múltiples nominaciones y reconocimientos, incluyendo un Premio Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

Antes de su éxito en “Hacks”, Einbinder se desempeñó como comediante de stand-up. Durante su tiempo en la Universidad Chapman, donde obtuvo una licenciatura en escritura y producción televisiva, se unió al equipo de improvisación de la escuela y tuvo su primera experiencia con la comedia de stand-up. En 2021, la revista Variety la incluyó en su lista de “10 comediantes a seguir”.

Hannah Einbinder es una actriz conocida por su papel como la guionista Ava Daniels en la aclamada serie de comedia de HBO Max "Hacks". (Foto: HBO)

Su filmografía y otros trabajos incluyen participaciones en la serie “Un planeta extraño” y la película “North Hollywood”. Además de su trabajo en “Hacks”, fue juez invitada en “RuPaul’s Drag Race All Stars” y en 2024 protagonizó su especial de stand-up titulado “Hannah Einbinder: Everything Must Go”.

En 2025 se anunció que protagonizaría la película de terror “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” junto a Gillian Anderson.

