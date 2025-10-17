Alejandro Aramburú, el único participante peruano en Santos Bravos, el show de talentos de la famosa compañía surcoreana HYBE, clasificó a la final que determinará quiénes serán los integrantes de la nueva boy band latina que lanzará la empresa detrás de las exitosas BTS y KATSEYE.

Tras diez episodios y nueve retos musicales, además de un internado intensivo de preparación y canto, se anunció que el 21 de octubre se desarrollará la final del programa con un concierto en vivo ante más de 10 mil personas en el Auditorio Nacional de México.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Aunque fueron miles de jóvenes de diferentes nacionalidades los que adicionaron para el programa, solo clasificaron 16 talentos; entre ellos Alejandro Aramburú, cantante peruano de 21 años que lleva el mismo nombre que su padre, el famoso tenista nacional Alejo Aramburú.

“Este va a ser uno de los shows más importantes de nuestras vidas”, dijo el cantante durante el más reciente capítulos del reality, que se emite cada juves a través de YouTube.

¿Quiénes son los finalistas de Santos Bravos?

Son 10 los clasificados a la final de Santos Bravos. Cabe resaltar que, HYBE tiene previsto que su boy band sea de 10 integrantes, pero como suele ocurrir con los formatos de preparación al estilo Corea del Sur, este número podría variar de acuerdo a lo que determinen los productores de la empresa. De esta manera, la banda podría quedar conformada por más o menos de los 5 integrantes pensados inicialmente.

Alejandro Aramburú en sesión de fotos con Santos Bravos.

Estos son los 10 clasificados que cantarán el show final del reality:

Drew Vargas (EE.UU)

Pablo Carns (México)

Leonardo Lotina (México)

Lucas Burgatti (Brasil)

Alejandro Aramburú (Perú)

Iannis Biblos (Argentina)

Alex Mandon Rey (España)

Gabi Bermúdez (Puerto Rico)

Kaue Penna (Brasil)

Kenneth Lavill (México)

¿Cuándo será la final de Santos Bravos?

La gran final de Santos Bravos será el martes 21 de octubre, en vivo desde el Auditorio Nacional de México, que tiene una capacidad para 10 mil personas. Los boletos ya se agotaron.

“Logramos sold out en un par de semanas, es una locura, de todas formas me voy a poner muy nervioso”, contó Alejandro en el ‘reality’, donde recientemente le cambiaron de look.

La final de Santos Bravos se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de la boy band en este enlace.