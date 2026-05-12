Dólar BCV en Venezuela hoy, martes 12 de mayo de 2026. ¿A cuánto se cotiza el dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? Conoce cuál es el tipo de cambio del dólar estadounidense en Venezuela. ¿Por qué es importante esta cotización para la economía venezolana? Esta equivalencia económica ayuda a establecer valores similares entre ambos billetes. La tasa oficial asignada al dólar BCV se emplea para, así, con su cotización, facilitar el flujo de la economía y sus valores entre billetes de distintos países. En este caso, Estados Unidos y Venezuela. Con esta cotización oficial y su equivalencia se podrán realizar pagos de diferentes índoles, desde pagos de la canasta básica hasta otros servicios.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV según cotización oficial del Banco Central | Foto: difusión

¿Cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela?