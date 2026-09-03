Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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Premios Juventud 2026
  • Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • Antonio Banderas asistió como invitado de los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Antonio Banderas asistió como invitado de los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Antonio Banderas asistió como invitado de los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • La modelo y presentadora peruana Tefi Valenzuela junto a Carolina Sandoval, ambas con sus parejas, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    La modelo y presentadora peruana Tefi Valenzuela junto a Carolina Sandoval, ambas con sus parejas, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    La modelo y presentadora peruana Tefi Valenzuela junto a Carolina Sandoval, ambas con sus parejas, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • La Oreja de Van Gogh, integrado por Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    La Oreja de Van Gogh, integrado por Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    La Oreja de Van Gogh, integrado por Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, asistieron como invitados a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • Nicole Zignago "Nic" asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Nicole Zignago "Nic" asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Nicole Zignago "Nic" asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira asistieron a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • Camilo y Evaluna asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Camilo y Evaluna asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Camilo y Evaluna asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • Elena Rose asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Elena Rose asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Elena Rose asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

  • Morat asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)
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    Morat asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

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    Morat asistió a los Premios Juventud 2026, evento de la música internacional celebrado en Marbella, España. (Foto: EFE)

Por Leslie A. Galván

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