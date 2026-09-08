Los productores ‘The Walking Dead’ recibirán una compensación de 120 millones de dólares tras resolver una batalla legal de nueve años contra la cadena AMC, empresa a la que acusaron de ocultar las ganancias derivadas de la franquicia televisiva.

Según un informe presentado por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el acuerdo amistoso alcanzado el pasado 4 de septiembre contempla dos desembolsos para cerrar el litigio.

Rick Grimes (Andrew Lincoln) The Walking Dead. (Foto: AMC)

“El Acuerdo de conciliación prevé una contraprestación total de 120 millones de dólares para los demandantes, que consiste en un pago en efectivo de 85 millones de dólares antes del 18 de septiembre de 2026 y 35 millones que se pagarán a más tardar el 31 de enero de 2027”, detalló la empresa en el documento oficial.

Asimismo, la cadena precisó que el abono fijado para 2027 funcionará como un adelanto sobre las utilidades futuras de la historia principal y del proyecto derivado ‘Fear The Walking Dead’.

La demanda, encabezada por el creador del cómic Robert Kirkman y varios productores, denunció la falta de compromiso del conglomerado para “respetar sus obligaciones contractuales con el personal creativo, el ‘talento’ en la jerga de la industria, detrás de una serie televisiva longeva, enormemente rentable y extremadamente exitosa”.

Esta resolución se suma al pago de 200 millones de dólares que AMC desembolsó en 2021 para finalizar una denuncia similar impulsada por el director Frank Darabont.

*Con información de EFE