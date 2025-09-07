Si has seguido fielmente todo lo relacionado con “The Walking Dead”, lógicamente ya estás contando los días para el estreno de la tercera temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Esta vez, el querido personaje interpretado por Norman Reedus se aleja de la Francia postapocalíptica y se aventura por nuevos territorios zombificados: nada menos que en España.

Y si te preguntas qué pasará ahora con Daryl y Carol, interpretada por Melissa McBride, déjame decirte que la nueva temporada promete ser todo un regreso triunfal. Aunque la segunda temporada, subtitulada “The Book of Carol”, dividió opiniones, las primeras reacciones a esta nueva entrega han sido realmente alentadoras. Algunos críticos incluso se atreven a decir que es “una de las mejores temporadas de toda la franquicia de ‘The Walking Dead’”.

Daryl (Norman Reedus) en la temporada 3 de "The Walking Dead: Daryl Dixon" (Foto: AMC)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE DARYL DIXON?

El primer episodio de “The Walking Dead: Daryl Dixon” temporada 3 se estrena este domingo 7 de septiembre de 2025, a las 6:00 PM (hora del Pacífico) y 9:00 PM (hora del Este) en AMC. Como siempre, también podrás verlo en streaming a través de AMC+ desde ese mismo momento.

CALENDARIO OFICIAL DE EPISODIOS DE “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON” - TEMPORADA 3

En esta temporada vamos a tener siete episodios, uno más que en las entregas anteriores, lo cual ya es una excelente noticia. Cada uno se emitirá los domingos por la noche, manteniendo la tradición de los estrenos semanales en AMC.

Aquí te dejo el calendario completo de estreno para que no te pierdas ni un capítulo:

Episodio 1 – 7 de septiembre de 2025

Episodio 2 – 14 de septiembre de 2025

Episodio 3 – 21 de septiembre de 2025

Episodio 4 – 28 de septiembre de 2025

Episodio 5 – 5 de octubre de 2025

Episodio 6 – 12 de octubre de 2025

Episodio 7 (final de temporada) – 19 de octubre de 2025

¿DÓNDE VER “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”?

Todos los episodios de la temporada 3 se emitirán exclusivamente en AMC, tanto en su señal tradicional como en su plataforma de streaming, AMC+. Si ya tienes suscripción, no necesitas hacer nada más. Y si aún no la tienes, puede que sea un buen momento para aprovechar alguna promoción o prueba gratuita.

Este spin-off se ha convertido en uno de los contenidos más fuertes del catálogo de AMC, así que todo indica que el canal seguirá apostando fuerte por él.

Laika Blanc Francard interpreta a Sylvie en "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol" (Foto: AMC)

¿QUÉ VEREMOS EN ESTA TEMPORADA?

Además de la nueva ubicación —España como escenario principal—, esta temporada trae de vuelta a Daryl y Carol, una dupla que desde hace años ha demostrado tener una de las conexiones más auténticas dentro del universo de “The Walking Dead”. Ahora, lejos de casa, tendrán que enfrentarse a nuevas amenazas, aliados inesperados y más de un dilema moral.

Los creadores han prometido más acción, drama emocional y una dosis de terror que recuerda a las mejores épocas de la serie original. Y si eres fan de los videojuegos, probablemente notes algunas similitudes con “Resident Evil 4″, según lo que se deja ver en el tráiler.

CONFIRMADA UNA CUARTA TEMPORADA

Por si quedaban dudas sobre el futuro del spin-off, ya se confirmó que habrá una cuarta temporada, y no solo eso: será la más larga hasta ahora, con ocho episodios. También se ha anunciado que será la última temporada, lo cual le da un peso especial a esta tercera entrega, ya que servirá de puente hacia el gran cierre.

Así que no solo estamos ante una nueva aventura, sino también ante el inicio del final.

