Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, negó tener una deuda de S/6 mil con la actriz y rechazó las declaraciones realizadas por Mayra, amiga cercana de la también actriz, durante la transmisión del programa ‘Sin más que decir’. El fotógrafo aseguró que nunca le pidió dinero prestado a su expareja y sostuvo que ambos adquirieron sus propios bienes durante la relación.

Las declaraciones de Fernández fueron difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, luego de que Mayra afirmara que el fotógrafo mantenía una deuda pendiente con Eslava tras el fin de su relación. La amiga de la actriz también sostuvo que Fernández habría retirado algunos objetos que habían sido adquiridos por Eslava, entre ellos una cama y un televisor.

“No, no, eso es totalmente falso. No le debo nada. Cada uno compró sus cosas, así que cuando nos separamos, cada uno tiene sus cosas” , afirmó Fernández al responder a estas acusaciones.

El fotógrafo también se refirió específicamente a la supuesta deuda de S/6 mil y cuestionó el origen de esa versión. “¿Seis mil soles?, ¿de dónde? No sé de dónde saca lo de los seis mil soles, porque yo he trabajado y nunca le he pedido ni un sol prestado” , sostuvo.

La respuesta de Fernández se produce después del fin de su relación con Eslava y en medio de nuevos cuestionamientos públicos relacionados con la separación. Las declaraciones de la amiga de la actriz y la posterior respuesta del fotógrafo se dieron a conocer a través de espacios televisivos y redes sociales.

Fernández también aseguró que se sintió afectado por el desenlace de la relación. Asimismo, cuestionó que Eslava vuelva a involucrarse sentimentalmente si, según señaló, no tiene claras sus intenciones.