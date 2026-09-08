La historia sentimental de Yiddá Eslava y Ángel Fernández vuelve a generar atención y comentarios en redes sociales luego de que el fotógrafo hablara sobre el final de su romance de dos años. Fernández aseguró que la separación le causó dolor y aseguró que, desde su perspectiva, ambos podían solucionar sus diferencias antes de ponerle punto final. Sus declaraciones motivaron que la actriz, quien inicialmente había optado por no responder, finalmente explicara los motivos que la llevaron a tomar distancia definitiva. A través de un audio enviado a su amiga Mayra y difundido en el pódcast “Sin +Que Decir”, Eslava dejó clara su posición sobre la decisión de cortar su vínculo con Fernández. A continuación, te contamos qué dijo la actriz sobre el fin de su relación y por qué decidió cerrarlo.

¿POR QUÉ TERMINÓ YIDDÁ ESLAVA CON ÁNGEL FERNÁNDEZ?

Aunque Yiddá Eslava no reveló cuáles fueron específicamente las razones de la ruptura, sí dejó claro que fue una decisión meditada. En el mensaje enviado a Mayra, sostuvo que ambos conocen los motivos detrás del final y que existían diferencias importantes entre ellos. “Tú y yo sabemos las razones”, manifestó la actriz.

La directora de cine también explicó que dejó de ver a Fernández como la persona que quería a su lado. Su postura quedó resumida en una frase contundente: “Él no era lo que yo quería para mí”. Así, Eslava presentó la separación como una elección relacionada con sus expectativas personales y con la vida que desea construir.

¿EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE YIDDÁ ESLAVA Y ÁNGEL FERNANDÉZ?

Un punto que Yiddá Eslava quiso dejar en claro fue que decidió cortar toda comunicación con su expareja. Según explicó, seguir conversando después de una ruptura no era conveniente para ella, especialmente porque considera que ambos dejaron de coincidir en su manera de pensar.

“También decidí hacer contacto cero”, señaló Eslava. Para la actriz, ese límite le permite avanzar y evitar prolongar un vínculo terminado.

¿QUÉ HABÍA DICHO ÁNGEL FERNÁNDEZ SOBRE LA RUPTURA?

Antes de conocerse la versión de Eslava, Fernández contó en “Magaly TV La Firme” cómo vivió el término de la relación. El fotógrafo afirmó que se sintió afectado porque, según su percepción, había recibido señales de que las cosas entre ambos podían mejorar. Por ello, cuestionó que finalmente el romance terminara inesperadamente.

“Que no ilusione a la gente”, expresó Fernández al referirse a futuras relaciones de la actriz. También sostuvo que ella debería permanecer soltera si realmente se siente bien de esa manera, pues consideró que no debería volver a generar expectativas en otra persona, según informa Infobae.

¿QUÉ DIJO YIDDÁ SOBRE SU NUEVA ETAPA COMO SOLTERA?

Tras el final del romance, la actriz aseguró que actualmente concentra sus esfuerzos en sus proyectos y presentaciones. También señaló que ha aprendido de experiencias anteriores y que eso no significa que no haya cometido equivocaciones.

“Ya yo aprendí. Eso no quiere decir que yo no haya cometido errores”, afirmó. Su mensaje apunta a que prefiere mirar hacia adelante y cerrar una etapa que, para ella, ya no tiene espacio en su presente.

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