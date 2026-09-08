¿Por qué terminó con Ángel Fernández? Yiddá Eslava rompe su silencio y sorprende con confesión | Composición EC: @angel_fernandez_fotografo / @yiddaeslavap
¿Por qué terminó con Ángel Fernández? Yiddá Eslava rompe su silencio y sorprende con confesión | Composición EC: @angel_fernandez_fotografo / @yiddaeslavap
Por Redacción EC

La historia sentimental de Yiddá Eslava y Ángel Fernández vuelve a generar atención y comentarios en redes sociales luego de que el fotógrafo hablara sobre el final de su romance de dos años. Fernández aseguró que la separación le causó dolor y aseguró que, desde su perspectiva, ambos podían solucionar sus diferencias antes de ponerle punto final. Sus declaraciones motivaron que la actriz, quien inicialmente había optado por no responder, finalmente explicara los motivos que la llevaron a tomar distancia definitiva. A través de un audio enviado a su amiga Mayra y difundido en el pódcast “Sin +Que Decir”, Eslava dejó clara su posición sobre la decisión de cortar su vínculo con Fernández. A continuación, te contamos qué dijo la actriz sobre el fin de su relación y por qué decidió cerrarlo.

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