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Resumen

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Andrea Luna, actriz peruana de 35 años, hoy se reinventa entre el teatro, el cine y su propia agencia artística. (Foto: EL COMERCIO/JOEL ALONZO HUAMANI)
Andrea Luna, actriz peruana de 35 años, hoy se reinventa entre el teatro, el cine y su propia agencia artística. (Foto: EL COMERCIO/JOEL ALONZO HUAMANI)
Por Leslie A. Galván

Detrás de Andrea Luna, la actriz de televisión, cine y teatro, existe una intimidad que pocas veces ocupa el primer plano. Una historia familiar. En una entrevista con El Comercio, la actriz habla de su padre con la naturalidad de quien recuerda a su mejor amigo. Cantaban juntos cuando ella era niña en escenarios improvisados en casa y hoy también comparten proyectos profesionales. Por eso, cuando decidió escribir una nueva página en su carrera, tras un pasado de miedos e incertidumbre, el punto de partida fue él.

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