Detrás de Andrea Luna, la actriz de televisión, cine y teatro, existe una intimidad que pocas veces ocupa el primer plano. Una historia familiar. En una entrevista con El Comercio, la actriz habla de su padre con la naturalidad de quien recuerda a su mejor amigo. Cantaban juntos cuando ella era niña en escenarios improvisados en casa y hoy también comparten proyectos profesionales. Por eso, cuando decidió escribir una nueva página en su carrera, tras un pasado de miedos e incertidumbre, el punto de partida fue él.

“Toda la letra me lleva a mi padre”, dice la actriz sobre “Sueño”, el sencillo que acaba de lanzar y que dedica a David Luna, su también representante desde los 14 años. La canción aparece en una etapa de transformación para ella. Es un momento donde actúa, produce, representa artistas, prepara nuevos lanzamientos y, entre tantas actividades, bromea con su trabajo. Ese donde se pone en los pies de mil personajes por el resto de su vida. “Los actores estamos medio locos”, suelta discreta.

“No sentía confianza con mi voz hasta que, de más grande, llevé clases de canto. Iba poco a poco y, de pronto, una persona me dijo que cantaba muy fuerte. En ese momento, mi confianza se aplastó”, cuenta. Eso quedó como una mala experiencia, porque terminó sus estudios de teatro musical en New York Film Academy y renació en la música.

Andrea Luna se presenta en concierto el 30 de septiembre en Casa Rebara en Miraflores. Las entradas están disponibles por contacto al 999022256. (Foto: JOEL ALONZO HUAMANI)

Aunque hoy suma doce lanzamientos musicales y trabaja en un próximo EP, durante mucho tiempo, la actuación ocupó casi todo el espacio. El público la identifica, en principio, por su trayectoria en la pantalla, con telenovelas como “Valiente amor” y “Solo una madre”, pero su carrera incluso le permitió recibir reconocimientos como los Premios Luces en otras facetas de teatro y televisión.

Luna, además, interpreta a la institutriz inglesa Mary Debenham en “Asesinato en el Expreso Oriente”, adaptación teatral de la célebre novela de Agatha Christie. La puesta en escena reúne en el elenco, entre otros, a Carlos Mesta, Sonia Oquendo y Laly Goyzueta, a quien Luna lleva en su agencia de representación de actores. “Es muy gracioso, porque nosotras hablamos de todo. Nos hicimos muy amigas. Igual ella ha sido mi mamá en varias novelas. (...) Pero después ya vamos a ensayar, nos concentramos como actrices y solo nos dedicamos a eso”, cuenta.

Teatro En cartelera “Aseinato en el Expreso Oriente” se presenta del 10 de septiembre al 31 de octubre en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Las entradas están disponibles en Joinnus.

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Aprender a quedarse

Los cambios alcanzan el espacio más íntimo. Su relación de casi siete años con Pietro Sibille terminó en 2021, en medio de una ruptura pública que Luna describió como una relación tóxica en su momento, y en la que afirmó haber sufrido maltrato físico y psicológico. Dos años después, mantiene una relación con Diego Bronstein, actor peruano, y habla desde la tranquilidad.

“Estamos felices. En realidad, todo lo que pasó me ha llevado a eso… a él. Y Diego me apoya, y yo a él. Por mi parte, sigo tocando puertas, nadie sabe todo lo que hago para seguir reinventándome, porque he visto a mucha gente ascender por muchos años en el teatro, la televisión, el cine, pero también desaparecer. Yo no quiero desaparecer, me da un poco de terror, porque la industria es ingrata. Te deja de ver y se olvidan de ti. (...) Nosotros los artistas servimos al arte y yo sigo con mis proyectos. Quiero mantenerme”, concluye.