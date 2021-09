La conductora de televisión, Magaly Medina, se pronunció en torno a los recientes comentarios de Andrea Luna y presentó un informe recordando los inicios de la actriz como modelo.

“La cultura no es vulgar, Andrea Luna, no ordinaria, no es arrabalera, y lo que ha mostrado en este en vivo es una imagen patética de una mujer que solamente tiene como pose el ser culturosa. La única basura es la que tienes en tu cerebro porque acá no me veo ordinaria, no me veo chocarrera, ni arrabalera”, dijo la conductora de TV.

“Acá los programas son decentes, la gente ganándose la vida... ya no se acuerda cuando venía en calzones a desfilar en mi set. Sí, a este mismo set”, añadió Medina en su programa “Magaly TV, la firme”.

Según explicó Magaly Medina, Andrea Luna adoptó una nueva personalidad a raíz del inicio de su romance con Pietro Sibille. Además, señaló que era “promoción” de Shirley Arica cuando ambas empezaron en el mundo del modelaje.

“Por favor, a quién le vas a engañar, nosotros hemos visto tu comienzo. Así se paseaba por mi set, cuando recién trataba de buscarse un lugarcito, era de las cientos de personas que se están tratando de buscar un lugar como chica de calendario, como modelito de pasarela, desfilaba en discotequitas de dos por medio, era compañerita de la Shirley Arica, cuando ella también recién empezaba. Esa era, esa promoción”, precisó.

ANDREA LUNA SE FASTIDIA Y EXPLOTA

Como se recuerda, en una reciente transmisión en vivo de Instagram, Andrea Luna se mostró fastidiada e indignada con los comentarios que han surgido en torno a ella tras el ampay que evidencia el beso que se dio con el actor Andrés Wiese en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

“Si estoy sola y no estoy con ‘Ricolas’ como ustedes piensan. Así que dejen de molestarme porque soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto”, dijo Luna en los primeros segundos del clip.

“Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué... Por favor dejen de consumir basura. Por qué leen esos periódicos, por qué ven esos programas basura, vayan vean una buena película, vayan al teatro, culturícense”, añadió.

