Andrea Luna asume uno de los roles más aleccionadores de su carrera artística en “Un retiro para enamorarse”, coproducción cinematográfica peruana española que tiene a Jesús Velarde en la dirección. En entrevista con El comercio, la actriz peruana y el actor español Gonzalo Ramos dan detalles del ambicioso filme que llegará a las pantallas en 2022.

Cuando Luna Cisneros avizoró que tenía más de una afinidad con Lucía, decidió emular de su personaje esa gran capacidad que tiene de desprenderse de su dependencia emocional de pareja.

“Me identifico con ella porque en algún momento de mi vida sentí la necesidad de siempre estar con alguien, Lucía me está enseñando a no depender emocionalmente de alguien. Somos más que eso, somos mujeres fuertes”, indicó la actriz que dio vida a Lucero López en “Solo una madre”.

Andrea Luna durante las grabaciones del teaser de la película “Un retiro para enamorarse”. (Foto: Serendipia Producciones - Berserk Studio)

“Un retiro para enamorarse” narra la historia de un adicto al riesgo (Marco Gómez), una romántica empedernida (Lucía), dos ancianos cubanos, una pareja de adolescentes lesbianas y un hombre cuyo idioma nadie comprende, dispuestos a cambiar el rumbo de su vida y empezar de nuevo. Y para ello acuden a una casa de retiro en la que se desarrolla una historia de amor entre dos personas totalmente opuestas.

“Marco, mi personaje tiene miedo a comprometerse, es adicto a estar con muchas mujeres a la vez, y al igual que Lucía es un personaje que está roto. Ambos decidimos ir a un retiro para arreglar nuestros respectivos problemas que en realidad tienen que ver con conocernos a nosotros mismos. La victoria más destacable de estos personajes es que al final se conocen un poco más”, explica el actor que interpretó a Julio de la Torre Reig en la serie “Física o químicaː El reencuentro”.

Los actores Marcos García-Tizón (El hombre), Alicia Mercado (Natalia), Nataniel Sánchez (Venus), Gian Piero Díaz (sacerdote), Korina Rivadeneira (Rebeca), Mónica Torres (Esperanzas), entre otros; también forman de esta coproducción peruana española.

Gianpiero Diaz forma parte del elenco de "Un retiro para enamorarse”, Interpreta a un sacerdote. (Foto: Serendipia Producciones - Berserk Studio)

“Todos son muy buenos actores, y Gustavo, a quien recién estoy conociendo, ni qué decir”, señala Andrea. “Yo estoy súper a gusto con ella, hablamos el mismo idioma como actores y nos entendemos bien. Tenemos muchas ganas de empezar”, añade Gonzalo.

Andrea Luna y Gonzalo Ramos en una escena de baile en "Un retiro para enamorarse". (Foto: Serendipia Producciones - Berserk Studio)

El rodaje del ambicioso largometraje se iniciará en octubre en Madrid, posteriormente se grabará en Lima. El estreno está previsto para el 2022, antes recorrerá los principales festivales del mundo.

“La producción está armando el plan de rodaje progresivamente y nuestro trabajo es tener listo el guion para ir con todo cuando se den las grabaciones”, destaca Ramos. “Hemos rodado el teaser en Perú y las imágenes que he visto y los medios técnicos que se han utilizan están a un nivel internacional”, añade.

RENOVADA

Por otro lado, Andrea Luna se refirió al comunicado que compartió en sus redes sociales a inicios del mes de agosto tras la filtración de imágenes besándose con el actor Andrés Wiese en Miami. “He tenido muchos cambios en mi vida personal y laboral”, escribió.

“Cuando hablé de cambios me refería a que estaba en marcha lo de esta película, además de viajes a mediano plazo. Planeo irme a vivir a otro país, pienso moverme entre México España y Perú”, aclara la actriz. “Y en cuando a mi vida personal es que estoy sola y me encanta”, subraya.

