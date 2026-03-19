Resumen

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"Proyecto Fin del Mundo" ya está disponible en todos los cines de Perú. (Foto: sony)
"Proyecto Fin del Mundo" ya está disponible en todos los cines de Perú. (Foto: sony)
Por Paolo Valdivia

El aclamado actor Ryan Gosling regresa a la gran pantalla este 19 de marzo con un desafío sin precedentes. En “Proyecto Fin del Mundo”, Gosling se sumerge en una narrativa de alta tensión donde las decisiones imposibles y la supervivencia son el eje central de una historia que promete mantener a los espectadores al borde de su asiento.

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