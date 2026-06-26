La emotiva historia de amistad, inteligencia artificial y humanidad llega a la pantalla grande bajo la producción de Sony Pictures. El primer adelanto oficial de Klara y el Sol (Klara and the Sun) ya está aquí, prometiendo convertirse en uno de los eventos cinematográficos más conmovedores y reflexivos de la temporada.

Basada en la aclamada novela de Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura, la película se adentra en el complejo cruce entre la tecnología de vanguardia y la esencia de los sentimientos humanos.

El primer vistazo a Klara: Una Amiga Artificial con alma

El tráiler oficial nos ofrece una primera e íntima mirada a Klara, una AA (Amiga Artificial) impulsada por energía solar que ha sido diseñada específicamente para evitar la soledad de los jóvenes en un futuro distópico. A través de sus ojos, el espectador es testigo de una extraordinaria capacidad de observación.

A diferencia de otras inteligencias artificiales de la ciencia ficción que buscan la dominación, Klara busca comprender. Su viaje la llevará a descubrir el complejo y a veces contradictorio mundo de las emociones humanas, explorando el verdadero significado del amor, la lealtad y el sacrificio.

Un elenco estelar y dirección de primer nivel

Para trasladar la delicada prosa de Ishiguro al cine, Sony Pictures ha reunido a un equipo creativo de primer nivel que eleva las expectativas de esta adaptación:

Dirección de prestigio: La película está dirigida por el oscarizado cineasta Taika Waititi ( Jojo Rabbit , Thor: Ragnarok ), quien aporta su sensibilidad única para equilibrar la melancolía, el humor y la humanidad.

La película está dirigida por el oscarizado cineasta ( , ), quien aporta su sensibilidad única para equilibrar la melancolía, el humor y la humanidad. Jenna Ortega como Klara: La joven estrella (conocida por Wednesday y Beetlejuice Beetlejuice ) asume el desafiante rol protagónico, dando vida a la curiosa y empática Amiga Artificial.

La joven estrella (conocida por y ) asume el desafiante rol protagónico, dando vida a la curiosa y empática Amiga Artificial. Mia Tharia como Josie: La actriz interpreta a la vulnerable adolescente que elige a Klara como su compañera, detonando el núcleo emocional de la trama.

La actriz interpreta a la vulnerable adolescente que elige a Klara como su compañera, detonando el núcleo emocional de la trama. Amy Adams: La multinominada al Premio de la Academia interpreta a la madre de Josie, un personaje atrapado entre el miedo a la pérdida y las promesas de la tecnología.

¿De qué trata “Klara y el Sol”? El trasfondo de la obra de Kazuo Ishiguro

Publicada en 2021, Klara y el Sol fue la primera novela de Ishiguro tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 2017. Al igual que en su célebre obra Nunca me abandones (Never Let Me Go), el autor utiliza la ciencia ficción suave como un espejo para examinar la condición humana.

La historia se ambienta en una sociedad futura donde los niños son alterados genéticamente para mejorar sus capacidades académicas, un proceso que los aisla socialmente y pone en riesgo su salud. Es en este contexto donde las Amigas Artificiales se vuelven indispensables, planteando una pregunta incómoda pero muy actual: ¿Puede un algoritmo replicar la singularidad del alma humana?