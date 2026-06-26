De la mano de Sony Pictures llega el primer vistazo a una historia profundamente conmovedora donde una Amiga Artificial descubrirá el verdadero significado del amor, la empatía y el sacrificio en un mundo hipertecnológico. (Foto: Sony)
De la mano de Sony Pictures llega el primer vistazo a una historia profundamente conmovedora donde una Amiga Artificial descubrirá el verdadero significado del amor, la empatía y el sacrificio en un mundo hipertecnológico. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

La emotiva historia de amistad, inteligencia artificial y humanidad llega a la pantalla grande bajo la producción de Sony Pictures. El primer adelanto oficial de Klara y el Sol (Klara and the Sun) ya está aquí, prometiendo convertirse en uno de los eventos cinematográficos más conmovedores y reflexivos de la temporada.

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