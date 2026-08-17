Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, afronta probablemente la etapa final de su carrera deportiva. Ante esta posibilidad, vuelven a cobrar relevancia los principales momentos de su trayectoria, desde su paso por Manchester United hasta convertirse en una de las grandes figuras y referentes del fútbol mundial. Así, una vez más, el astro portugués acaparó la atención de los medios deportivos y los seguidores sobre su último partido como profesional en el campo. Esta noticia no solo ha generado repercusión en el mundo, sino también entre los fanáticos, quienes lamentan el cierre de la carrera de un futbolista que deja un importante legado para las nuevas generaciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE RETIRARÍA CRISTIANO RONALDO DEL FÚTBOL PROFESIONAL?

En declaraciones para la revista Vogue, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez brindaron una entrevista para referirse sobre sus planes a futuro y deportivos, en el marco de su reciente matrimonio que causó que llamara la atención de los medios internacionales. Sin embargo, no estuvo exento de responder preguntas sobre su retiro del fútbol profesional, tras una exitosa carrera de 25 años. De acuerdo con el ‘Bicho’, este sería su última temporada en las canchas, aunque mostró su deseo de dejar un gran legado para los demás.

Asimismo, el popular CR7 reveló que, tras colgar los botines, espera ocupar su tiempo viajando y jugando pádel. “Este es probablemente sea mi último año como jugador de futbol y quiero dejar un legado espectacular. Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas para mantenerme activo. El dejar el fútbol puede representar un gran vacío, que hay que saber llenar de varias formas, no solo una. Me divertiré más, viajaré más, veré y jugaré más al pádel y, sobre todo, disfrutar de lo que hemos construido”, reveló Ronaldo.

¿CUÁL FUE EL REGALO QUE LE DIO GEORGINA RODRÍGUEZ A ANTONELA ROCCUZZO EN EL MUNDIAL 2026?

Antonela Roccuzzo utilizó sus historias de Instagram para agradecer públicamente a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, por el obsequio que recibió de su marca de ropa deportiva y loungewear llamado Mimoa. De acuerdo con la imagen compartida, la caja de regalo cuenta con un mat de yoga, unas mallas deportivas, una botella de agua y una carta en la que se explica la propuesta e iniciativa de la marca. De esta manera, en la publicación, la esposa de Lionel Messi agradeció con un tierno mensaje: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.