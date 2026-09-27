Macla Yamada decidió terminar con las especulaciones sobre su situación sentimental. La actriz confirmó públicamente que se encuentra soltera y reveló que su relación con Fernando Niño, recordado por interpretar a ‘Juan Pablo Sambucetti’ en “Al fondo hay sitio”, llegó a su fin después de aproximadamente dos años.

La revelación ocurrió durante una transmisión del programa de streaming “Ouke”, cuando Brigitte Jouannet le preguntó directamente si estaba soltera. Entre risas, Yamada respondió afirmativamente y reconoció que hasta ese momento no había hablado públicamente sobre la ruptura.

“Yo soy soltera, sí. Y es algo que no he dicho, ¿no? Es nuevo, es novedoso. Brigitte sacó info. Apláudanle a Brigitte, que sacó una información que nadie se atreve a preguntar directamente”, expresó Macla ante la sorpresa de sus compañeros de streaming.

Sin embargo, la actriz prefirió no revelar cuándo terminó exactamente su romance con Fernando Niño ni explicar los motivos que llevaron a ambos a tomar caminos separados.

Como se recuerda, la pareja había mantenido gran parte de su relación alejada de la exposición mediática. Tiempo atrás, Yamada contó que conoció al actor argentino mientras él participaba en la obra “Velas de cumpleaños”. Inicialmente construyeron una amistad que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en un romance.

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Por otro lado, la confirmación de la soltería de Yamada llega luego de que fuera captada junto a su expareja, Emanuel Soriano, durante el concierto de Robbie Williams en Lima. Las imágenes despertaron especulaciones de una presunta reconciliación.

Macla Yamada asistió junto a Emanuel Soriano al concierto de Robbie Williams en Lima. (Foto: Instagram / @emanuelsoriano11)

“A mí nadie me lleva, a mí nadie me trae. A mí nadie es como: ‘Se la llevó, hizo’. Allá con... a otro perro con ese hueso. Pocas cosas me molestan más. Pocas cosas en el mundo me molestan más que eso”, explicó la actriz tras los cuestionamientos en torno a las imágenes.

De esta manera, Macla Yamada atraviesa una nueva etapa en su vida tras poner punto final a su romance con Fernando Niño. Ahora, si bien ha sido captada junto a su expareja, Emanuel Soriano, la actriz aclara que no ha retomado su romance.