Macla Yamada confirmó públicamente que se encuentra soltera. (Foto: Instagram / @maclayamada)
Macla Yamada confirmó públicamente que se encuentra soltera. (Foto: Instagram / @maclayamada)
Por Redacción EC

Macla Yamada decidió terminar con las especulaciones sobre su situación sentimental. La actriz confirmó públicamente que se encuentra soltera y reveló que su relación con Fernando Niño, recordado por interpretar a ‘Juan Pablo Sambucetti’ en “Al fondo hay sitio”, llegó a su fin después de aproximadamente dos años.

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