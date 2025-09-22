El cine nacional apuesta por una película cargada de acción y comedia, esa es la combinación de “El Correcaminos”, protagonizada por Emanuel Soriano. Según describió el actor en una entrevista, el filme podría considerarse como “Rápidos y furiosos en mototaxis”.
“El Correcaminos”, protagonizada por Emanuel Soriano, llegará a los cines el próximo 6 de noviembre. La película cuenta la historia de Jesús, un expiloto que se verá obligada a volver a las carreras en una peculiar nave: su mototaxi.
La producción del evento liberó el teaser oficial de la película, que ha conseguido más de tres mil reproducciones desde su lanzamiento en YouTube. Además, cuenta con decenas de comentarios.
En las imágenes se puede ver a ‘Jesús’ (Emanuel Soriano) a bordo de una mototaxi, compitiendo contra otros pilotos con mototaxis llenas de colores y diseños extravagantes.
Sinopsis
Lo más importante para Jesús pende de un hilo: su hogar, ¿la única esperanza? volver a ser el piloto que fue y ganar las carreras... Pero el tiempo ha pasado y la pista ya no es la misma. ¿Será capaz de volver a su vieja gloria y ganar la carrera más importante de su vida?
