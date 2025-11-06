“El Correcaminos”: adrenalina, mototaxis y mucha diversión - Reseña

Si te dijeran que Perú ha producido una película que mezcla la velocidad de “Meteoro”, la estética luminosa de “Tron” y la intensidad de “Mad Max”, pero con mototaxis rugiendo en lugar de autos, probablemente pensarías que es una locura. Pero “El Correcaminos”, dirigida por Barney Elliott y protagonizada por Emanuel Soriano, demuestra que esta locura puede funcionar cuando se mezcla con ingenio, humor y mucho corazón peruano.

En Saltr Intro de El Comercio ya hemos podido ver la cinta y aquí te contamos qué nos pareció

El filme, escrito por Rafael Benavides, Diego López Francia, Bernhard Wittich y el propio Elliott, parte de una premisa sencilla pero efectiva: Jesús (Emanuel Soriano), un legendario corredor de carreras de mototaxis, ha dejado atrás su pasado para llevar una vida tranquila luego de un accidente que casi le cuesta la vida. Sin embargo, la amenaza de perder su hogar lo impulsa a regresar al mundo de las competencias, ayudado por su hermano Ramón (Junior Silva) y motivado por el amor.

La historia es conocida y es más, tú ya sabes lo que va a pasar o al menos te lo imaginas, pero “El Correcaminos” logra que la familiaridad no sea un defecto, sino un terreno fértil para explorar el espíritu de superación con sabor local.

Entre el delirio y la diversión

Uno de los aspectos más encantadores de “El Correcaminos” es que no pretende ser profunda. No busca reflexionar sobre el destino, la política ni la moral: su objetivo es divertir, y lo consigue. Como bien sugiere su tono, esta es una cinta que celebra el sinsentido, el espectáculo y la exageración.

Emanuel Soriano aporta carisma y credibilidad a su rol, interpretando a un héroe de barrio con vulnerabilidad y garra. Junior Silva funciona como su contraparte cómica y afectuosa, aportando ritmo a la dupla. Por otro lado, Óscar Meza, en el papel del villano, ofrece momentos desbordados, donde la lógica cede ante la pura energía de la actuación.

La película se mueve con un espíritu desenfadado, casi punk. No teme al ridículo, sino que lo abraza. Y ahí radica parte de su encanto: “El Correcaminos” es tan consciente de sus limitaciones como de su poder para entretener y eso es lo mejor que tiene la cinta.

Otro aspecto importante es la participación de Armando Machuca y de Emilram Cossio que aportaron toda su magia y diversión en una dupla de locutores que nos hizo reír más de una vez.

Técnica, estética y energía

En el terreno técnico, la película sorprende. El uso de efectos visuales (que ojo, fueron hechos por Efectistas, el equipo argentino que realizó de las secuencias de acción de la serie de Netflix “Senna”) y la edición frenética evocan tanto a “Tron” como a “Speed Racer”, pero reinterpretados desde una mirada criolla. Las luces de neón, los contrastes de color y los movimientos de cámara contribuyen a construir una atmósfera entre lo futurista y lo urbano, donde Lima se convierte en un escenario casi mítico.

Elliott demuestra aquí un conocimiento claro del lenguaje visual publicitario: planos limpios, colores intensos y un montaje que no da respiro. Cada carrera está pensada para generar vértigo, incluso cuando los medios no son los de Hollywood.

El criollismo de los participantes

Sin duda, uno de los apartados más divertidos de la película fue la adhesión de algunos de los personajes que también participan como corredores de este campeonato de mototaxis que se extiende no solamente a nivel regional, si no que también llega a nivel nacional e incluso mundial.

Vamos a ver a representantes de distintas partes del país con una característica especial y eso lo hace más interesante (e incluso divertido sin llegar a faltar el respeto a nadie).

“El Correcaminos” representa algo más que una curiosidad cinematográfica. Es una señal de que el cine peruano puede expandirse más allá del drama social o la comedia costumbrista, explorando géneros visualmente ambiciosos sin perder identidad.

Sí, su guion es sencillo, y en ocasiones las actuaciones secundarias o los efectos no alcanzan un nivel sobresaliente. Pero eso no opaca la audacia de la propuesta. Más bien, reafirma que el cine nacional puede (y debe) arriesgarse a imaginar otros mundos, incluso si esos mundos están hechos de mototaxis volando sobre el Morro Solar.

La película ya está disponible en todos los cines de Perú.