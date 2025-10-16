“El Correcaminos”: fecha de estreno del “Rápidos y furiosos” del cine peruano

El cine peruano pisa el acelerador con “El Correcaminos”, una producción que, por lo visto en el trailer oficial de la película, sería el próximo “Rápidos y furiosos” del Perú. Dirigida por el cineasta peruano-estadounidense Barney Elliott, el filme tiene en el elenco a Emanuel Soriano, como el protagonista de una carrera de mototaxis. Al actor, lo acompañan en el reparto Ximena Palomino, Óscar Meza, Junior Silva, Jely Reátegui, Armando Machuca, Emilram Cossío y Daniela Olaya, entre otros.

Con una propuesta visual ambiciosa, efectos especiales de nivel internacional y el guion de Elliott, “El Correcaminos” llegará a los cines peruanos a finales de 2025. A continuación, todo lo que debes saber antes de ir al cine a ver la comedia.

Fecha de estreno de “El Correcaminos”

Armando Machuca y Emilran Cossío integran el elenco de "El Correcaminos". (Foto: Captura/Trailer)

Su estreno oficial está programado para el 6 de noviembre en todas las salas de cine del Perú. Aunque el lanzamiento generó expectativa, la producción mantiene algunos detalles en reserva, como una gira con elenco por todo el país y una exposición de los vehículos de la película en Lima.

Trailer oficial de “El Correcaminos”

Sinopsis

Seguimos a Jesús (Soriano), un joven piloto de mototaxis que parecía destinado al éxito. Sin embargo, tras un accidente que lo aleja de las pistas, se ve obligado a dejar atrás su pasión por las carreras. Años después, cuando su familia enfrenta la pérdida de su hogar, decide regresar al mundo de la velocidad para competir en un campeonato nacional que lo llevará desde Lima hasta Iquitos, pasando por Cusco, Trujillo, Piura, Ica y Tacna. Durante esta travesía, el protagonista deberá enfrentar sus miedos, reconciliarse con su pasado y redescubrir el verdadero significado de la victoria.

Poster de la película peruana "El Correcaminos". (Foto: BF Distribution)

¿Quién es quién en “El Correcaminos”?

La historia se centra en un torneo nacional de motocarros con personajes de diversas regiones del país. Este es el elenco de experimentados actores de la película.

Emanuel Soriano (Jesús): El protagonista. Ex campeón de carreras que debe regresar a las pistas para salvar la casa de su familia.

Ximena Palomino (Valentina): Interés amoroso de Jesús y periodista que cubre las competencias. Mirada sensible de la película.

Oscar Meza (Tunche): Rival de Jesús.

Junior Silva (Tito): Amigo y mecánico de Jesús.

Jely Reátegui: Piloto de carreras.

Armando Machuca (Periodista): conductor del programa “Furiosos y rápidos, y más furiosos”.

Emilram Cossío (Periodista): Conductor del programa “Furiosos y rápidos, y más furiosos”.

Daniela Olaya (Familia): Hermana de Jesús.

Elsa Olivero, Carlos Mesta, Víctor Prada y Daniel Menacho completan el elenco.

Barney Elliott: el director detrás de “El Correcaminos”

La película "El Correcaminos" se estrena en salas peruanas en noviembre. (Foto: BF Distribution)

Elliott es un cineasta peruano-estadounidense reconocido por su trabajo en “Oliver’s Deal” (2015), película que protagonizó el actor nominado al Óscar David Strathairn. Fue elogiado por la crítica en sus anteriores incursiones en el cine dramático. “El Correcaminos” es el sueño que siempre tuvo de filmar una comedia en el Perú.

“Después de 11 años desde su concepción —literalmente desde que comenzó el proceso de escritura. Después de incontables obstáculos enormes (incluyendo el COVID). Después de querer rendirme más veces de las que me atrevo a admitir, no puedo creer que este día finalmente haya llegado. Qué viaje. O sea… qué viaje”, escribió el director desde su cuenta personal de Instagram.

Máster en dirección de cine en The London Film School (Reino Unido) y con experiencia en producciones internacionales, Elliott apuesta ahora por un cine de tecnología avanzada para la primera película de acción peruana y familia del Perú, “El Correcaminos”. El cineasta fue uno de los seis seleccionados para la Residencia de Escritura de Cannes. Además, según información del Centro Cultural PUCP, fue uno de los seis cineastas seleccionados para la Residencia de Escritura del Festival de Cannes en París, Francia.

Emanuel Soriano protagoniza "Correcaminos". (Foto: BF Distribución)

Los efectos visuales de “El Correcaminos” estuvieron a cargo de Makaco, compañía que trabaja con estudios de Hollywood e hizo el trabajo de postproducción para películas peruanas como “Corazón de león”, “Avenida Larco” y “El último bastión”.

Por su parte, el artista Hiromichi Hayashi, que trabajó en el arte de “Transformers: El despertar de las bestias”, filmada en Cusco, está detrás del diseño de los mototaxis. Se sabe que la cinta hizo mayor uso de inteligencia artificial en procesos y acabado visual.

Una historia para toda la familia

Ximena Palomino y Óscar Meza integran el elenco de "El Correcaminos" (2025). (Foto: BF Distribución)

Más allá de las carreras de las mototaxis divertidas, es una comedia donde los valores centrales giran en torno a la importancia del esfuerzo y la unión familiar. Por ello, está pensada como una película que podrán disfrutar tanto niños como adultos. Según la producción, la cinta busca dejar un mensaje positivo. En este sentido, se sabe que su clasificación será APTA para toda la familia.

Los productores confirman que la película tendrá una exposición de algunas de las mototaxis de la película en Lima, prevista para realizarse en el Jockey Plaza.

Ficha técnica

Título original: El Correcaminos

Año: 2025

País: Perú

Géneros: Acción, comedia, familiar

Clasificación de edad: Apta para todo público

Duración: 120 minutos​

Director: Barney Elliott​

Guion: Rafael Benavides, Barney Elliott, Diego López Francia​

Producción: Coproducción peruano-estadounidense independiente​

Estrella principal: Emanuel Soriano​

Idioma original: Español​

Fecha de estreno: 6 de noviembre​

Fotografía: Color – relación de aspecto 2.35:1​

Presupuesto estimado según IMDB: 850 000 USD​