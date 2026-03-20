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Resumen

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La ley no solo volverá "explícitamente" sancionables penalmente el compartir imágenes pornográficas creadas por inteligencia artificial, sino que también obligará a las plataformas a actuar en estos casos.
La ley no solo volverá "explícitamente" sancionables penalmente el compartir imágenes pornográficas creadas por inteligencia artificial, sino que también obligará a las plataformas a actuar en estos casos.
/ Pixabay
Por Agencia AFP

El gobierno alemán quiere criminalizar la creación y difusión de imágenes y videos generados por inteligencia artificial (“deepfakes”) de carácter sexual y obligar a las plataformas a actuar, en plena ofensiva europea sobre esta cuestión.

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