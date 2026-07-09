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Resumen

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Los misiles Tomahawk fueron anunciados por el representante del gobierno de Alemania, Friedrich Merz. (Foto: AFP)
Los misiles Tomahawk fueron anunciados por el representante del gobierno de Alemania, Friedrich Merz. (Foto: AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Estados Unidos aprobó la venta a Alemania de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, al margen de la reunión de la OTAN en Ankara, anunció este jueves el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

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