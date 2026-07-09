Captura de video que muestra una nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán. (Foto de AFPTV / AFP).
Captura de video que muestra una nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán. (Foto de AFPTV / AFP).
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Estados Unidos volvió a atacar a Irán, que tomó represalias contra varias monarquías petroleras del Golfo, denunció un “crimen de guerra” y está convencido de que Washington intenta sabotear el entierro de su exlíder supremo Alí Jamenei.

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