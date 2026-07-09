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Resumen

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Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán denunció este jueves que proyectiles estadounidenses alcanzaron durante la tarde de hoy las cercanías de la central nuclear de Bushehr, sin que hayan producido daños ni víctimas.

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