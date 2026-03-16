Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según el Informe Global de Evaluación de Amenazas sobre Fraude Financiero 2026, presentando hoy, el delito ya no es una actividad periférica, sino un fenómeno central dentro de la criminalidad organizada, con vínculos crecientes con el tráfico de personas, el cibercrimen y otras actividades ilícitas.
Según el Informe Global de Evaluación de Amenazas sobre Fraude Financiero 2026, presentando hoy, el delito ya no es una actividad periférica, sino un fenómeno central dentro de la criminalidad organizada, con vínculos crecientes con el tráfico de personas, el cibercrimen y otras actividades ilícitas.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) afirmó este lunes que el fraude financiero se ha convertido en uno de los delitos transnacionales más graves, sofisticados y de más rápido crecimiento en el mundo, impulsado por la inteligencia artificial (IA) y la colaboración entre redes criminales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.