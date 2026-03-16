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Resumen

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La conversación con un invitado están diseñadas para ser temporales. (Pexels)
La conversación con un invitado están diseñadas para ser temporales. (Pexels)
Por Agencia Europa Press

WhatsApp lleva meses trabajando en los chats de invitados, una nueva forma de mantener una conversación con alguien que no tiene cuenta en este servicio de mensajería, que tendrán un diseño temporal y protejerán la conversación con encriptación de extremo a extremo.

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