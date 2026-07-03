La nueva aplicación Pocket de Meta.
La nueva aplicación Pocket de Meta.
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Por Agencia Europa Press

La tecnológica Meta se ha introducido dentro del sector de los juegos móviles con una nueva aplicación llamada Pocket, que permite generar pequeñas experiencias de juegos y ‘gadgets’ simplemente con el uso de ‘prompts’ y sus modelos de inteligencia artificial (IA).

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