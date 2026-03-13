Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ford Perú presentó en el país el nuevo Ford Territory híbrido, una versión que incorpora la tecnología híbrida autorrecargable dentro de la oferta del modelo. Con este lanzamiento, la firma estadounidense amplía su presencia en el segmento de las SUV medianas y refuerza su estrategia de electrificación en el mercado local, una ruta que ya inició con modelos como el Ford Escape híbrido y que también incluye a la Ford F-150 híbrida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.