El debut del modelo también marca la introducción en el Perú de Ford App, una plataforma digital que permitirá a los usuarios gestionar distintas funciones del vehículo desde el smartphone. De esta manera, la marca busca integrar producto, conectividad y servicios en una misma experiencia.

Según la compañía, la llegada del Territory híbrido responde a la evolución de la oferta de SUV en el país, en un contexto donde las tecnologías electrificadas comienzan a ganar mayor presencia en el mercado.

“El nuevo Ford Territory híbrido forma parte de la evolución de nuestra oferta en el segmento SUV, combinando diseño, eficiencia y una experiencia de conducción superior. Al mismo tiempo, con la llegada de Ford app, damos un paso más en la digitalización de la experiencia del cliente en Perú”, señaló Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú.

Motorización híbrida y sistema de gestión energética

El Ford Territory híbrido se comercializa en el Perú en la versión Titanium, que corresponde al nivel de equipamiento más alto del modelo.

El vehículo incorpora un motor 1,5 litros EcoBoost híbrido autorrecargable con ciclo Miller, asociado a una batería de ion-litio NCM (níquel, cobalto y manganeso) de 1,8 kWh. El sistema trabaja junto a una transmisión automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de dos velocidades, diseñada específicamente para vehículos electrificados.

Con la motorización híbrida autorrecargable logra hasta 1.000 km de autonomía. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

La gestión electrónica del sistema híbrido permite combinar el funcionamiento del motor a combustión y el motor eléctrico según las condiciones de manejo. En conjunto, el sistema entrega una potencia y torque combinados de 242 hp y 545 nm, respectivamente.

El sistema híbrido entrega una potencia combinada de 242 caballos de fuerza y está asociado a una transmisión automática DHT de dos velocidades. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El modelo también incorpora frenado regenerativo, un sistema que recupera energía durante las desaceleraciones y la almacena en la batería. Esto permite mejorar la eficiencia del conjunto y contribuir al funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo.

En determinadas condiciones de manejo, el Territory puede desplazarse en modo eléctrico, lo que reduce el consumo de combustible y el nivel de ruido durante la conducción. Concretamente, el vehículo enciende con la energía de su motor eléctrico y se desplaza a bajas velocidades en total silencio, y altas velocidades, se desplaza gracias a la energía de ambos motores.

De acuerdo con la información proporcionada por la marca, el modelo registra un ahorro de combustible superior al 30% en ciclo mixto bajo medición NEDC en comparación con la versión no híbrida.

“Durante las pruebas de laboratorio, la Territory híbrida alcanzó un rendimiento de hasta 29 km/litro, mientras que registró hasta 17,9 km/litro en un ciclo mixto”, explicó Matías Siña, Gerente de Producto en Ford.

Tal como se observa en el gráfico, logra una mayor eficiencia de combustible durante la conducción en ciudad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Además, el conductor puede seleccionar tres modos de manejo:

Normal , para un uso equilibrado en ciudad y carretera

, para un uso equilibrado en ciudad y carretera Eco , orientado a optimizar el consumo de combustible

, orientado a optimizar el consumo de combustible Sport, que prioriza la respuesta del sistema de propulsión

Cada modo ajusta parámetros como la entrega de potencia y la respuesta del acelerador.

Diseño exterior y dimensiones

En el apartado de diseño, el Territory híbrido mantiene la propuesta estética del modelo, incorporando elementos característicos de la gama SUV de la marca. En ese sentido, se conservan los 4.685 mm de largo, 1.935 mm de ancho (sin espejos) y 1.706 mm de alto.

En el exterior también destacan sus aros de aluminio de 19 pulgadas y el techo panorámico eléctrico disponible en la versión Titanium. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En el exterior destaca la parrilla frontal con una barra LED que recorre el frente del vehículo, así como faros LED y aros de aluminio de 19″. Entre los elementos de equipamiento se incluyen techo panorámico eléctrico, sistema de apertura sin llave (Keyless Entry), encendido remoto y portalón posterior eléctrico.

Estos elementos forman parte del paquete de equipamiento de la versión Titanium disponible en el mercado peruano.

Interior y equipamiento tecnológico

El interior del Territory híbrido ofrece un habitáculo con espacio para cinco ocupantes. La segunda fila presenta un diseño orientado a mejorar el espacio para los pasajeros. En esa línea, el túnel de transmisión es casi inexistente, mejorando la habitabilidad para el ocupante central.

Los asientos están tapizados en cuero e incluyen ajustes eléctricos y sistema de climatización. El vehículo también incorpora climatizador automático bizona, lo que permite regular la temperatura de forma independiente entre conductor y acompañante.

El tablero digital de 12,3 pulgadas permite visualizar información del sistema híbrido y del funcionamiento del vehículo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El selector de cambios utiliza un control rotativo, una solución que permite liberar espacio en la consola central. No obstante, es importante mencionar que no hay una opción de manejo secuencial.

Respecto al maletero, el maletero tiene una capacidad de 448 litros, cifra que permite transportar equipaje para viajes o actividades cotidianas. Y cuando se abaten las plazas traseras, supera los 1.000 litros.

En materia de conectividad, la SUV integra una pantalla táctil central de 12″, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. El sistema se complementa con un tablero digital de 12,3″, cargador inalámbrico para smartphones y sistema de audio con ocho parlantes.

Asistencias a la conducción

El Territory híbrido incorpora el paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot360, que agrupa distintos sistemas orientados a mejorar la seguridad durante la conducción.

Entre los principales sistemas se encuentran:

Cámara de visión 360°

Control crucero adaptativo

Sistema de mantenimiento y centrado de carril

Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado

Asistente de pre-colisión con frenado autónomo de emergencia

A estos sistemas se suman seis airbags, anclajes ISOFIX, control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS) y distribución electrónica de frenado (EBD).

En seguridad, el modelo incorpora el paquete de asistencias Ford Co-Pilot360, que incluye control crucero adaptativo y monitoreo de punto ciego. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El vehículo también incluye asistente de arranque en pendiente y sensores de estacionamiento delanteros y posteriores.

Precio y colores

El Ford Territory híbrido ya se encuentra disponible en el Perú a través de la red de concesionarios de la marca. El modelo se comercializa en la versión Titanium 1,5T AT con un precio de US$35,190.

El SUV se ofrece en varios colores de carrocería, entre ellos Blanco Perlado, Gris Brillante, Azul Pantera, Azul Lunar, Gris Jet, Negro Pantera y Rojo Ruby.

Ford App: la plataforma digital de la firma

Junto con el lanzamiento del Territory híbrido, Ford anunció la introducción en el Perú de Ford App, una aplicación que permite gestionar distintas funciones del vehículo desde el teléfono móvil.

Según la compañía, esta plataforma forma parte de la estrategia regional para integrar vehículo, datos y servicios en un mismo ecosistema digital.

“Ford app es un paso clave en nuestra estrategia de experiencia del cliente en la región. Estamos integrando vehículo, datos y servicios en un mismo ecosistema digital”, señaló María Carpintieri, directora de Customer Experience y Estrategia de Datos de Ford para Sudamérica.

La aplicación permite acceder a diversas funciones remotas del vehículo, entre ellas:

Encendido y apagado del motor

Bloqueo y desbloqueo de puertas

Programación del encendido remoto

Localización del vehículo

Climatización remota, según equipamiento

Además, el usuario puede consultar información relacionada con el vehículo, como odómetro, nivel de combustible, presión de neumáticos y estado del aceite. La plataforma también permite visualizar campañas de seguridad, historial de servicios y estado de la garantía.

La Territory Híbrida también introduce en el Perú la nueva Ford App, una plataforma que permite controlar funciones del vehículo desde el smartphone. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Integración con servicios de la marca

Ford App se integra con el ecosistema de servicios denominado “Mis Experiencias”, una plataforma que conecta al usuario con la red de concesionarios. Esto es para facilitar y agilizar los mantenimientos respectivos.

A través de la aplicación, el cliente puede seleccionar un concesionario favorito, agendar mantenimientos y solicitar el servicio Pickup & Delivery, que permite recoger y entregar el vehículo para realizar servicios programados.

El sistema utiliza Google Maps para calcular distancias y facilitar la coordinación del servicio. La plataforma también ofrece asistencia las 24 horas, que puede incluir apoyo en situaciones como suministro de combustible o reparación de neumáticos.