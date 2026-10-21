Anthropic está invirtiendo miles de millones en infraestructura de IA para entrenar y ejecutar su conjunto de modelos Claude. Foto: EC.
Anthropic está invirtiendo miles de millones en infraestructura de IA para entrenar y ejecutar su conjunto de modelos Claude. Foto: EC.
/ Andrey Rudakov
Por Redacción EC

Según tres personas familiarizadas con los planes de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial presentará públicamente su folleto informativo S-1 para inversores este viernes 23 de octubre. Este paso representaría un hito crucial para la que podría ser la mayor salida a la bolsa de la historia.

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