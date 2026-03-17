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Chevrolet Brasil mostró una vista de la zaga del nuevo Sonic. (Foto: General Motors)
Chevrolet Brasil mostró una vista de la zaga del nuevo Sonic. (Foto: General Motors)
/ General Motors
Por Redacción EC

Chevrolet avanza en el desarrollo de un nuevo SUV compacto para el mercado latinoamericano. El modelo, que rescata la denominación Chevrolet Sonic, se perfila como una propuesta clave dentro de la estrategia regional de la marca para ampliar su portafolio en el creciente segmento de los crossovers urbanos.

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