Chevrolet avanza en el desarrollo de un nuevo SUV compacto para el mercado latinoamericano. El modelo, que rescata la denominación Chevrolet Sonic, se perfila como una propuesta clave dentro de la estrategia regional de la marca para ampliar su portafolio en el creciente segmento de los crossovers urbanos.

El vehículo estará basado en la misma arquitectura que el Chevrolet Onix, uno de los modelos más importantes de la marca en la región. Esta base permitirá compartir varios componentes estructurales y mecánicos, lo que contribuiría a optimizar costos de producción y mantener una propuesta competitiva dentro del segmento.

El nuevo Sonic combina rasgos del hatchback con elementos característicos de los SUV. Entre ellos destacan un mayor despeje del suelo, barras en el techo, protecciones plásticas en los pasos de rueda y una carrocería con proporciones más robustas. También se esperan detalles estilísticos propios en el frontal y la parte trasera para diferenciarlo del modelo del que deriva.

En el interior, el nuevo crossover mantendría una configuración similar a la del Onix, incluyendo un cuadro de instrumentos digital y un sistema multimedia con pantalla central. La estrategia apunta a conservar un nivel de tecnología competitivo sin elevar demasiado el costo final del vehículo.

En el apartado mecánico, las versiones iniciales podrían utilizar el conocido motor turbo de tres cilindros y 1.0 litro que ya equipa al Onix y otros modelos de la marca. Este propulsor entrega alrededor de 115 caballos de potencia y se combinaría con transmisiones manuales o automáticas de seis velocidades, dependiendo del mercado.

El nuevo Sonic se posicionará por debajo del Chevrolet Tracker, ocupando un espacio estratégico dentro de la gama de la marca. Su objetivo será competir con otros SUV subcompactos que han ganado popularidad en la región, como el Fiat Pulse, el Renault Kardian y el Volkswagen Tera.

La producción del modelo está prevista en la planta de Gravataí, en Brasil, desde donde se exportará a distintos mercados latinoamericanos. Su lanzamiento regional se espera para 2026, consolidando la apuesta de Chevrolet por los SUV compactos, un segmento que continúa creciendo en preferencia entre los consumidores.