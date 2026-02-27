-De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú, las ventas de Audi disminuyeron un 6% en 2025. ¿Cómo observan los resultados de la marca en ese año y qué estiman para el 2026?

El 2025 fue un año de transición para nosotros. Hicimos un ‘run-out’ de un 40% de nuestro portafolio que representaba como un 70% de los despachos regulares de la marca. Tuvimos algunos retrasos en el lanzamiento de unos modelos, lo que impactó en los resultados previstos para el 2025.

Pero terminamos con los lanzamientos del A6 e-tron y el nuevo A5. Estamos arrancando el año ad portas de recibir el nuevo Audi Q3, con lo cual nuestra proyección es que este año será muy bueno para Audi. Idealmente, esperamos un crecimiento de dos dígitos .

-¿Cómo ven que puede variar el mercado de vehículos premium este año? El 2026 está marcado por la incertidumbre. Hace unos días se dio un cambio de gobierno y en abril se realizarán las elecciones generales. ¿Esto afecta el consumo?

Hacer una proyección de mercado en esta situación es un poco arriesgado. Básicamente lo que hacemos es prepararnos para cualquiera de los escenarios posibles. Cerramos un 2025 con un crecimiento del mercado de vehículos livianos del 24% y lujo no creció de la misma manera; avanzó un 2%. Tenemos previsto un crecimiento en el mercado de lujo de alrededor del 5%.

Es difícil hoy en día saber qué va a pasar. Hay muchos temas moviéndose. Ahora mismo la situación política ha generado mucha incertidumbre. De momento veíamos que todo iba muy tranquilo, con demasiado silencio probablemente, y ahora hay un nuevo panorama. Esperaríamos que no haya un mayor impacto en el mercado.

- ¿Cuánto puede crecer el mercado de electrificados, donde Audi se ubicó sétimo en el 2025?

El 60% de nuestro portafolio es electrificado y van a haber más unidades . El año pasado recibimos el nuevo Audi A6 e-tron y este año se viene el S e-tron GT. Lo esperamos con mucha expectativa, porque va a venir un vehículo de 293 unidades producidas en todo el mundo. Si algún cliente adicional quiere una unidad, deberemos buscar la cuota de producción. Además, se van a ingresar más ‘mild hybrid’ al portafolio del Audi Q5.

Contra todo lo que se escucha, el segmento de eléctricos sigue creciendo muy por encima del mercado general. En livianos [la categoría de electrificados] creció el año pasado 54%, casi el doble del mercado. Y en premium también hubo un crecimiento más moderado, porque hubo marcas que no tuvieron disponibles algunas de estas tecnologías. Ese segmento creció 13%, pero curiosamente la categoría que más se incrementó fue eléctricos; avanzo 100%. Claramente y cada vez con mayor fuerza, los clientes buscan vehículos sostenibles que impliquen no solo reducir su propia huella de carbono, sino la de sus empresas y también tener un vehículo más potente, eficiente y que genere ahorros. Los beneficios de los eléctricos son muchos.

-¿Este S e-tron GT apunta a un grupo de alto patrimonio?

Es un vehículo sumamente deportivo. Ya tenemos clientes interesados y todavía no ha llegado.

-Asimismo, ¿el Audi Q3 estaría llegando este mes o el siguiente?

Ya empiezan a llegar las primeras unidades. La presentación formal y oficial será en marzo.

-¿Hay expectativas de otros nuevos lanzamientos además de los mencionados?

No lo tenemos previsto. Ahora vamos a tener 70% de un nuevo portafolio o de uno muy joven. Eso nos pone en una situación competitiva y muy interesante, porque la propuesta es de mucha tecnología y de vehículos muy sofisticados en todos los sentidos.

-Además, ¿qué foco tendrán los vehículos de entrada de Audi?

La oferta en vehículos de entrada estará enfocada principalmente en el Audi Q2, el Q3 y el A3 en sus versiones SUV, sportback y sedán. También, nuestros clientes de toda la vida vuelven a vehículos más chicos para ellos. Después de que pasaron por el A3, el Q3, el Q5 y el Q7 ya empiezan a querer vehículos para ellos, después de tener unidades para sus familias grandes.

-Por otro lado, Audi debutará esta temporada en la Fórmula 1, ¿cómo aprovecha ello la marca?

Nos ayuda de muchas maneras. La audiencia de la Fórmula 1 en Perú y Latinoamérica en general experimentó un crecimiento notable, impulsado por la cobertura de ESPN y Star Plus (ahora Disney Plus). Con la popularidad de pilotos de la región, esta competencia supera el millón de espectadores promedio por carrera. La base de fans es cada vez más amplia, diversa y joven, y se incorporaron más mujeres. El 47% de los aficionados son menores de 35 años. Eso es bien interesante para el crecimiento de todas las marcas.

Para nosotros representa el gran momento de Audi. Es la nueva era donde el ‘perfomance’ es eficiencia, electrificación y combustión sostenible. La nueva regulación de Fórmula 1 está alienada con nuestra estrategia de marca.

Audi presenta la identidad de la marca para el proyecto de Fórmula 1.

-¿Qué aspectos tienen en común Audi y la Fórmula 1?

Audi ha visto que Fórmula 1 se ha comprometido al carbono cero para el 2030 y empieza a dar pasos importantes, como la obligatoriedad de tener combustible sostenible y certificado. La sostenibilidad en el futuro debe tener un motor híbrido. Además, están la reducción de emisiones en el transporte del evento, la transición a energías renovables en los centros logísticos, los proveedores y toda la logística. El compromiso es absoluto y está alineado con nuestro objetivo de marca. Y decimos que cuando Audi decide entrar a un circuito, lo hace para aprender y ganar.

Tenemos claros ejemplos como el rally mundial y Le Mans, donde acumulamos 13 victorias desde el 2000.

-¿Cómo esta oportunidad les ayuda a captar clientes?

La idea es convertir esta plataforma en demanda y aprovechar ese ‘brand fit’, traer más tráfico a la tienda y que las personas vean nuestros modelos deportivos. Esto también está alineado con el nuevo portafolio, el nuevo ‘line up’ de Audi Sport que hace muchos años no teníamos en distintos modelos .

Vamos a tener el S3, el RS3, el RSQ8, probablemente también el S5 y quizás un SQ5. Poco a poco estamos llenando nuestro ‘line up’ de modelos deportivos.

-¿Este nuevo ‘line up’ en Audi Sport será solo para este año o también para el 2027?

En el 2027 vienen nuevos ‘line ups’.

-Una alianza que surgió con su participación en Fórmula 1 es la colección que sacará junto a Adidas. ¿Qué otras alianzas se pueden esperar?

A nivel local estamos en conversaciones firmes con Adidas y Castrol, y con marcas propias del team Audi Fórmula 1. Las alianzas internacionales las estamos aterrizando a nivel local.

-¿También se plantearán experiencias para los clientes de la marca?

Vamos a hacer muchas actividades alrededor de la Fórmula 1, que esperamos emocionen a nuestros clientes.

-Por otra parte, ¿se esperan nuevos trabajos de remodelación en sus sedes, como ocurrió con Audi Zentrum Derby el año pasado?

Estamos a la espera de fábrica para la revisión de toda la propuesta que hemos hecho. Es una renovación que va a tomar tiempo, porque es importante. Quizá arranquemos con [la tienda en] Surquillo. Creemos que a fines de este año se iniciará y se implementará a lo largo del 2027.

-¿Cuánto estiman invertir este año?

La cifra se está aterrizando y dependerá de que la propuesta sea aprobada por Audi AG.

-¿Qué planes tienen para fortalecer la fidelización a los clientes?

Audi hace retoma de vehículos y nuestros autos tienen cuatro años de mantenimiento gratuito y cuatro años de garantía. Si el vehículo sigue viniendo al taller después del plazo de garantía, incluso puede percibir lo que se llama deferencia, con lo que cualquier falla del producto, siempre evaluado por fábrica, puede llegar hasta un 70% de descuento en reparación que es asumido por la marca. Es una forma de fidelizar a nuestros clientes.

-¿Cuánto es el nivel de retención vehicular en Audi?

En el segmento 1, que son clientes de vehículos de cero a cuatro años de antigüedad, tenemos una retención por encima del 90%. De cuatro a ocho años, la retención es superior al 60%. Y en vehículos de ocho a 12 años, tenemos una retención que bordea el 30%.