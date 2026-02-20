Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos pidió que la designación del Directorio y la Gerencia General se realice bajo criterios de meritocracia, experiencia técnica y transparencia. (Foto: Andina)
El Sindicato de Trabajadores Administrativos pidió que la designación del Directorio y la Gerencia General se realice bajo criterios de meritocracia, experiencia técnica y transparencia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) exigió que la designación de los miembros del Directorio, la Gerencia General y los cargos estratégicos vinculados al proceso de reestructuración se realice bajo criterios estrictos de meritocracia, idoneidad técnica y transparencia, en un contexto que calificó como de alta sensibilidad financiera y social.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sindicato de Petro-Perú exige meritocracia y transparencia en designación de la alta dirección
Economía

Sindicato de Petro-Perú exige meritocracia y transparencia en designación de la alta dirección

Gremios advierten que transición no debe alterar el rumbo económico ni generar riesgos fiscales
Economía

Gremios advierten que transición no debe alterar el rumbo económico ni generar riesgos fiscales

Nestlé sobre venta de su negocio global de helados: “estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú”
Negocios

Nestlé sobre venta de su negocio global de helados: “estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú”

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?
Perú

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?