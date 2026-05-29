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La Foton Tundland llega para posicionarse sobre la línea G, con más equipamiento y seguridad. (Foto: Fernando Roca)
La Foton Tundland llega para posicionarse sobre la línea G, con más equipamiento y seguridad. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

El mercado peruano de pickups atraviesa uno de sus momentos más competitivos. Lo que antes era un segmento dominado casi exclusivamente por vehículos utilitarios hoy se ha transformado en una categoría donde el confort, la tecnología y el diseño pesan casi tanto como la capacidad de carga. Y es justamente ahí donde Foton quiere abrirse camino con la nueva Tunland V, una pickup que acaba de ser presentada oficialmente en el Perú.

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