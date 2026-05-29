El mercado peruano de pickups atraviesa uno de sus momentos más competitivos. Lo que antes era un segmento dominado casi exclusivamente por vehículos utilitarios hoy se ha transformado en una categoría donde el confort, la tecnología y el diseño pesan casi tanto como la capacidad de carga. Y es justamente ahí donde Foton quiere abrirse camino con la nueva Tunland V, una pickup que acaba de ser presentada oficialmente en el Perú.

La firma china, que en el país es representada por IncaPower, busca posicionarse con una propuesta distinta: una camioneta más grande que la mayoría de pickups medianas tradicionales, con enfoque multipropósito y una fuerte carga tecnológica.

A simple vista, la Tunland V llama la atención por sus dimensiones. Con más de 5,6 metros de largo, una distancia entre ejes de 3.355 mm y una carrocería robusta inspirada en pickups norteamericanas, la camioneta transmite una presencia que incluso puede confundirse con modelos full size.

Sin embargo, Foton insiste en que sigue perteneciendo al segmento de pickups medianas. “En realidad es la más grande de las medianas en este momento”, comentó Jhon Pérez, gerente comercial de Foton Motors, durante una entrevista realizada tras el lanzamiento. “Tiene capacidades de pickup mediana, pero con un interior mucho más amplio y cómodo para el uso diario”, añadió.

La marca considera que el mercado está cambiando rápidamente y que cada vez más usuarios buscan una camioneta que combine trabajo, tecnología y uso familiar. Según Pérez, tras la pandemia, muchos clientes comenzaron a migrar desde los SUV hacia pickups más sofisticadas y versátiles.

“El segmento de pickups está cambiando. Ahora hay clientes que buscan una camioneta para trabajar, pero también para viajar, salir con la familia o usar todos los días”, explicó el ejecutivo.

Pese a estar en el umbral de las dimensiones de un pick-up grande, Foton comercializará al Tundland V en el segmento mediano. (Foto: Foton) / Foton

Esa transformación del mercado ha llevado a las marcas a elevar el nivel de equipamiento. En el caso de la Tunland V, la apuesta apunta claramente hacia un enfoque más sofisticado, especialmente en la versión V9.

La nueva gama llega al Perú con dos configuraciones: Tunland V7 y Tunland V9. Ambas comparten la misma plataforma y el mismo diseño general, aunque cada una apunta a un perfil distinto de usuario.

La V7 mantiene una orientación más funcional y robusta, con transmisión mecánica de seis velocidades y suspensión posterior por muelles, características que la acercan más a un enfoque laboral y de carga.

Por otro lado, la V9 busca diferenciarse como una pickup más sofisticada y recreativa. Incorpora una transmisión automática ZF de ocho velocidades, suspensión multilink y un paquete más amplio de tecnologías de asistencia a la conducción.

“Esta está más dirigida a la aventura, a la familia y a quienes buscan más tecnología”, explicó Pérez. “Ya no necesitas ser un experto en off-road para manejar una pickup de este tipo porque toda la electrónica te ayuda muchísimo”.

Uno de los elementos más importantes de la nueva Tunland V es el motor AUCAN Power 4F20, un bloque turbodiésel de 2,0 litros asociado a un sistema mild hybrid de 48 voltios.

Este conjunto desarrolla 161 hp y 400 nm de torque, aunque incorpora apoyo eléctrico adicional en momentos de mayor exigencia. Según detalló Pérez, el sistema eléctrico aporta cerca de 50 nm extra y 13 hp cuando se necesita una respuesta más inmediata.

El motor está diseñado para lograr una durabilidad de grado industrial (estándar B10) de hasta 500.000. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La tecnología mild hybrid funciona mediante un sistema BSG (Belt Starter Generator), que asiste al motor térmico en aceleraciones y recupera energía durante las desaceleraciones y frenadas.

Además del rendimiento, Foton busca transmitir una imagen de mayor confiabilidad incorporando componentes desarrollados junto a proveedores internacionales como Bosch, BorgWarner, Gates y Schaeffler.

Pero más allá de la ficha técnica, uno de los principales argumentos de la marca es la sensación de amplitud interior. En un mercado donde muchas pickups medianas rondan los 5,3 o 5,4 metros de largo, la Tunland V añade centímetros adicionales que terminan traduciéndose en una cabina más espaciosa.

“Es una camioneta pensada para usarse todos los días. Puedes estacionarla sin los problemas que normalmente tienes con una full size”, sostuvo Pérez.

En el interior, la propuesta apunta claramente a acercarse más a un SUV moderno que a una pickup tradicional. La Tunland V incorpora una pantalla central de 14,6 pulgadas, tablero digital, climatizador automático de doble zona, iluminación ambiental, carga inalámbrica y cámara panorámica HD 540°.

La segunda fila también gana protagonismo gracias a un diseño más amplio y respaldos abatibles 60/40, algo poco habitual en este segmento.

La seguridad es otro de los pilares del lanzamiento. Ambas versiones incluyen frenos ABS, control de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, control de descenso y múltiples airbags.

Sin embargo, la versión V9 suma además un paquete ADAS mucho más completo, con control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y monitoreo de punto ciego.

“Este vehículo incorpora tecnologías que antes solo veíamos en segmentos más altos”, destacó Marco Bolívar, gerente comercial de IncaPower Perú, durante la presentación oficial.

Bolívar también resaltó el respaldo que tendrá la nueva línea en el mercado peruano. “La Tunland V contará con servicio postventa y stock de autopartes a través de toda la red IncaPower a nivel nacional”, afirmó.

En capacidades todoterreno, la Tunland V también busca posicionarse como una pickup preparada para distintos escenarios. La camioneta incorpora sistema 4x4, bloqueo electrónico de diferencial posterior, neumáticos A/T y hasta seis modos de manejo en la versión V9: Estándar, Eco, Sport, Nieve, Arena y Barro. La capacidad de carga alcanza los 800 kg y el remolque llega hasta 2.900 kg con frenos.

Durante la conversación, Pérez incluso recordó una experiencia personal manejando la pickup por rutas de selva y caminos de altura en el Perú durante más de 12 horas continuas. Según comentó, gran parte del trabajo en terrenos complejos lo realizan los sistemas electrónicos y los modos de conducción.

“Hoy la tecnología hace mucho más fácil manejar una pickup en situaciones difíciles”, señaló.

Foton llegó al Perú en 2011 inicialmente enfocada en vehículos comerciales ligeros y minibuses. Con el paso de los años, la marca fue ampliando su presencia en el segmento de pickups, uno de los más importantes dentro del mercado automotor local.

Según cifras compartidas por la compañía, durante el 2025 se vendieron cerca de 30 mil pickups en el Perú y el 97% correspondió al segmento de medianas.

La nueva Tunland V ya se encuentra disponible en el país con precios que parten desde los US$31.000 para la versión V7 y llegan aproximadamente a los US$33.000 en la variante V9. Con ello, Foton busca posicionarse como una alternativa distinta dentro de un segmento cada vez más competitivo y donde las pickup ya no solo se compran para trabajar, sino también para vivir el día a día.