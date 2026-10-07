Por Redacción EC

El crecimiento de los carros eléctricos no solo está generando cambios en la industria automotriz. También está abriendo oportunidades para los negocios que buscan atraer y retener clientes. Un ejemplo aparece en Estados Unidos, donde Electrify America impulsa un modelo que permite a supermercados, tiendas y otras cadenas ofrecer cargadores eléctricos con su propia marca

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