El crecimiento de los carros eléctricos no solo está generando cambios en la industria automotriz. También está abriendo oportunidades para los negocios que buscan atraer y retener clientes. Un ejemplo aparece en Estados Unidos, donde Electrify America impulsa un modelo que permite a supermercados, tiendas y otras cadenas ofrecer cargadores eléctricos con su propia marca

El sistema funciona bajo el programa Powered by Electrify America. El comercio puede ser propietario de los equipos, definir las tarifas, personalizar su diseño y vincular las sesiones de carga con sus propios programas de fidelización.

La idea va más allá de instalar un cargador en un estacionamiento. Una recarga rápida puede tomar alrededor de 30 minutos, un tiempo considerablemente mayor al que necesita un auto convencional para llenar su tanque. Para un supermercado o centro comercial, ese lapso puede convertirse en una oportunidad para que el conductor consuma otros productos o servicios.

La parte técnica queda en manos de Electrify America. La compañía puede encargarse de los estudios de viabilidad, permisos, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los equipos. Algunos de sus cargadores alcanzan hasta 350 kW, dependiendo del vehículo y las condiciones de carga.

El modelo también responde a uno de los principales retos de la movilidad eléctrica: aumentar la disponibilidad de puntos de carga. En Colombia, por ejemplo, había cerca de 40.000 vehículos eléctricos y 229 estaciones públicas a octubre de 2025, según cifras citadas por El Carro Colombiano.

Así, la carga deja de ser únicamente un servicio complementario para convertirse también en una herramienta para atraer clientes y generar nuevos ingresos.