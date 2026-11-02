Los autos eléctricos se presentan como un atractivo medio de transporte que no daña al medio ambiente. (Foto: Wikimedia Commons).
Los autos eléctricos se presentan como un atractivo medio de transporte que no daña al medio ambiente. (Foto: Wikimedia Commons).
Por Redacción EC

El mapa global de la movilidad sostenible avanza a velocidades muy distintas. Mientras regiones como Europa y diversos países de Latinoamérica registran un aumento sostenido en sus flotas electrificadas gracias a políticas estatales directas, el Perú mantiene un ritmo marcadamente plano, regulado por la dinámica comercial convencional y a la expectativa de reformas normativas de largo alcance.

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