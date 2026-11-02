El mapa global de la movilidad sostenible avanza a velocidades muy distintas. Mientras regiones como Europa y diversos países de Latinoamérica registran un aumento sostenido en sus flotas electrificadas gracias a políticas estatales directas, el Perú mantiene un ritmo marcadamente plano, regulado por la dinámica comercial convencional y a la expectativa de reformas normativas de largo alcance.

En el plano internacional, la paridad de precios entre tecnologías limpias y motores tradicionales se sostiene mediante una estructura de incentivos fiscales agresivos. Europa lidera la vanguardia con programas como el Plan Auto+ (España), que inyecta fondos públicos directos para reducir el costo de compra, además de aplicar deducciones del 100% para flotas corporativas. En la región, Colombia opera como el principal referente técnico tras fijar el IVA (similar al IGV) en apenas 5%, eliminar aranceles de importación y liberar a estos vehículos de restricciones urbanas de tránsito como el Pico y Placa.

En ese sentido, tomando en cuenta lo aplicado en el exterior, algunas de las medidas que podrían introducirse en el escenario peruano son:

Reducción temporal del IGV: evaluar una tasa diferenciada o la exoneración temporal para equilibrar los costos de importación frente a los vehículos convencionales

evaluar una tasa diferenciada o la exoneración temporal para equilibrar los costos de importación frente a los vehículos convencionales Exención del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): consolidar un marco arancelario predecible que elimine sobrecostos de internamiento en aduanas

consolidar un marco arancelario predecible que elimine sobrecostos de internamiento en aduanas Facilidades operativas urbanas: diseñar políticas municipales de estacionamiento preferencial y eximir algunos peajes en la ciudad

El contraste actual evidencia que, más allá de la preferencia del consumidor, la masificación de estas tecnologías en el exterior responde a un diseño estatal integral. En ese sentido, el reto para el Estado peruano radica en definir si adoptará estas herramientas internacionales o si mantendrá el desarrollo del parque automotor bajo las reglas actuales del mercado.