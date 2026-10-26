Saber medir el aceite del motor de un auto es fundamental si es que tienes uno. (Foto: Repsol)
Saber medir el aceite del motor de un auto es fundamental si es que tienes uno. (Foto: Repsol)
/ Repsol
Por Redacción EC

El aceite es uno de los elementos más importantes para el funcionamiento del motor de un vehículo a combustión. Su función es lubricar las piezas internas, reducir la fricción y contribuir a controlar la temperatura. Sin embargo, con el paso de los kilómetros, sus propiedades se degradan y pierde efectividad, por lo que revisar su nivel y respetar los intervalos de mantenimiento resulta fundamental.

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