Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) vienen ganando presencia en el mercado peruano gracias a una característica: combinan un motor eléctrico con uno de combustión, lo que permite alternar entre ambas fuentes de energía y ampliar la distancia que pueden recorrer sin repostar.
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