Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) vienen ganando presencia en el mercado peruano gracias a una característica: combinan un motor eléctrico con uno de combustión, lo que permite alternar entre ambas fuentes de energía y ampliar la distancia que pueden recorrer sin repostar.

Entre los modelos disponibles en el país destacan cinco SUV con cifras de autonomía total superiores a los 1.000 kilómetros:

- Jaecoo 8 SHS: esta SUV de siete pasajeros y tracción integral declara hasta 1.300 km de autonomía combinada bajo el ciclo NEDC. Desarrolla 422 hp y cuenta con una batería de 34,46 kWh.

- Chery Tiggo 8 CSH: incorpora un sistema híbrido enchufable con más de 320 hp de potencia combinada. Según la marca, puede recorrer hasta 1.200 km y ofrece hasta 80 km en modo completamente eléctrico.

- DFSK E5 Plus: esta SUV de tres filas y siete asientos declara hasta 1.200 km de autonomía combinada y 142 km en modo eléctrico, bajo el ciclo NEDC. Su batería tiene una capacidad de 25,3 kWh.

- Omoda C7 SHS-P: el modelo híbrido enchufable de la marca anuncia más de 1.200 km de autonomía total y hasta 92 km de recorrido eléctrico.

- BYD Song Plus DM-i: combina un motor a gasolina con uno eléctrico y una batería de 18,3 kWh. Declara hasta 1.105 km de autonomía total y 105 km en modo eléctrico, según el ciclo NEDC.

Estas cifras corresponden a valores declarados por los fabricantes y no representan necesariamente el rendimiento en condiciones reales. La velocidad, el tráfico, la topografía y el nivel de carga de la batería pueden modificar la autonomía efectiva.