Tesla dejará de fabricar la camioneta a mediados de 2027 en su fábrica de Texas para liberar espacio para la producción de su robotaxi autónomo Cybercab, según Musk.

“Tesla estará reduciendo la producción de la Cybertruck en la Gigafactory Texas hacia mediados del próximo año para hacer espacio para una mayor producción del Cybercab”, escribió Musk en X.

Musk no precisó si se llevará la producción a otra fábrica o si se dejará de producir por completo.

Wes Morrill, ingeniero jefe del Cybertruck, escribió en otra publicación que la camioneta “fue una plataforma de desarrollo tecnológico increíble y sigue viva a través del Cybercab”.

Los seguidores de Tesla lamentaron la desaparición de la Cybertruck en X, la red social propiedad de Musk, pero el magnate aseguró que la flota de Cybertrucks “seguirá existiendo durante mucho tiempo”.

Este coloso de acero inoxidable con aspecto futurista se presentó en noviembre de 2019, y Musk afirmó en aquel momento que había recibido 250.000 pedidos por adelantado en cuestión de días.

Tesla presentó de manera oficial en un evento en Austin (Texas), una versión moderna y eléctrica de su robotaxi. (Foto: AFP) / RONALDO SCHEMIDT

¿Qué es el Cybercab?

El Cybercab fue presentado en octubre de 2024 con gran pompa en un estudio de Hollywood. Musk proyectó entonces una producción antes de 2027.

Este vehículo eléctrico de color dorado carece de volante, pedales y retrovisores. Fue concebido para servicios de robotaxi y solo puede transportar a dos personas.

Tesla lanzó en junio de 2025 su servicio de robotaxi en Austin, utilizando sus SUV Model equipados con el software de conducción autónoma, porque el Cybercab aún no estaba listo.

De hecho, los usuarios ahora ya tienen habilitada la opción para elegir el nuevo vehículo en la aplicación de robotaxis de Tesla. Entonces, no solo se trata de un auto eléctrico autónomo, sino de todo un ecosistema de transporte a través de una aplicación.