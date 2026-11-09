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Con el sistema Full Self-Driving, el Cybertruck puede realizar cambios de carril y estacionarse de forma autónoma bajo supervisión. (Foto: Getty Images)
Con el sistema Full Self-Driving, el Cybertruck puede realizar cambios de carril y estacionarse de forma autónoma bajo supervisión. (Foto: Getty Images)
Por Agencia AFP

Tesla dejará de fabricar la camioneta a mediados de 2027 en su fábrica de Texas para liberar espacio para la producción de su robotaxi autónomo Cybercab, según Musk.

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