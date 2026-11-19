ATLANTA.- Elon Musk dice que se arrepiente de gastar tanto dinero en las elecciones de medio mandato y asegura que no es militante del movimiento “Make America Great Again” del presidente Donald Trump.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio”, dijo Musk al New York Times el miércoles durante la cumbre DealBook del periódico, después de gastar más de 400 millones de dólares en las elecciones.

Si pudiera volver a hacerlo, “probablemente” habría “gastado menos dinero”, dijo Musk.

“O quizá habría sido mucho peor sin eso. Pero sin duda demuestra que las elecciones estadounidenses no se tratan solo de dinero”, añadió el empresario entrevistado por el columnista Andrew Sorkin.

Insistió en que no es un acólito de MAGA: “Quiero decir, yo no soy MAGA ... No estoy seguro de qué significa MAGA, pero no creo que yo sea, si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos”.

Musk, quien se ha establecido él y varias de sus empresas en Texas, gastó más de 400 millones de dólares en republicanos alineados con Trump que se postularon en noviembre. Eso incluyó más de 150 millones de dólares para respaldar al candidato al Senado por Texas Ken Paxton, quien perdió ante el demócrata James Talarico —la primera victoria estatal de los demócratas allí en más de 30 años.

Todo eso contrasta de forma marcada con cómo se ha comportado Musk durante los últimos años.

Se sentó junto a otros titanes de las grandes tecnológicas en la investidura de Trump y encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente, un cargo que durante meses lo convirtió en la figura de mayor perfil dentro del gobierno, aparte del propio Trump.

Horas después de que Trump juró el cargo el 20 de enero de 2025, Musk apareció en un mitin de Trump en Washington, donde abrazó con entusiasmo la agenda del presidente y a sus simpatizantes.

“Esta no fue una victoria cualquiera”, afirmó. “Esto fue una bifurcación en el camino de la civilización humana. ¿De acuerdo? Hay elecciones que van y vienen. Algunas elecciones son importantes, otras no. Pero esta realmente importó. Solo quiero decir gracias por hacer que sucediera. Gracias. Mi corazón está con ustedes. Es gracias a ustedes que el futuro de la civilización está asegurado”.