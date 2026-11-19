Salir después del almuerzo puede complicar tu viaje por Thanksgiving 2026. El pronóstico de AAA e INRIX sitúa los mayores problemas de circulación en la tarde y las primeras horas de la noche, mientras que las mañanas ofrecen mejores ventanas para conducir. Si todavía puedes elegir el día, el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias , destaca por la previsión de tráfico reducido.

Para quienes viajen antes de la celebración, la recomendación es concreta: salir antes de la 1:00 p. m. del martes 24 o antes del mediodía del miércoles 25 . En el regreso, conviene prestar atención al domingo 29: la franja de mayor congestión prevista se extiende desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m .

Aunque AAA calcula un ligero descenso de los desplazamientos frente al año pasado, eso no significa que encontrarás carreteras despejadas. Su proyección contempla 72,9 millones de personas viajando en automóvil durante el período festivo, un volumen que se mantiene cerca de los máximos históricos.

Si vas a viajar por carretera en Thanksgiving 2026, revisa qué día tendrá menos tráfico y las mejores horas para salir y regresar, según AAA e INRIX. (Foto: Composición de Gemini IA para El Comercio Mag) / Jairo Rúa

Cuál es la mejor hora para viajar por carretera en Thanksgiving 2026

No existe una única hora ideal para toda la semana: la mejor ventana cambia según el día. En su pronóstico publicado el 16 de noviembre, AAA recoge estas recomendaciones de INRIX para organizar los desplazamientos del 24 al 30 de noviembre:

Martes 24 de noviembre: salir antes de la 1:00 p. m.

Miércoles 25 de noviembre: salir antes de las 12:00 p. m.

Jueves 26 de noviembre, Thanksgiving: se espera tráfico reducido; el informe no establece una franja horaria específica como la mejor.

Viernes 27 de noviembre: salir antes de las 12:00 p. m.

Sábado 28 de noviembre: salir antes de las 11:00 a. m.

Domingo 29 de noviembre: salir antes de las 11:00 a. m.

Lunes 30 de noviembre: salir antes de la 1:00 p. m.

Todos los horarios corresponden a la hora local del lugar donde conduzcas. Además, son ventanas recomendadas para evitar las mayores concentraciones de tráfico, no una garantía de que completarás el trayecto sin demoras.

Los peores horarios para salir y regresar durante Thanksgiving

La salida del martes y del miércoles, junto con el regreso del domingo y del lunes, concentrará algunos de los principales problemas de circulación. Estas son las franjas que AAA e INRIX aconsejan evitar:

Martes 24 de noviembre: de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Miércoles 25 de noviembre: de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

Viernes 27 de noviembre: de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

Sábado 28 de noviembre: de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.

Domingo 29 de noviembre: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Lunes 30 de noviembre: de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Un detalle importante para quienes piensan volver el fin de semana: el sábado tampoco queda libre de complicaciones. Su ventana desfavorable abarca nueve horas, desde el mediodía hasta las 9:00 p. m.; por eso, cambiar el regreso del domingo al sábado no basta por sí solo para evitar los atascos. La hora de salida también importa.

Qué rutas podrían registrar demoras importantes

El horario nacional sirve como primera referencia, pero el corredor por el que viajes puede cambiar mucho la experiencia. INRIX anticipa incrementos considerables en los tiempos de recorrido de algunas rutas vinculadas con Nueva York, Los Ángeles, Boston y Washington, D. C.

Entre los trayectos incluidos en el pronóstico destacan:

Nueva York–Hamptons, por Long Island Expressway hacia el este: el pico se prevé el martes 24 a las 4:30 p. m., con un recorrido estimado de 4 horas y 15 minutos, un 138% más que lo habitual.

Bakersfield–Los Ángeles, por la I-5 hacia el sur: el momento crítico sería el sábado 28 a las 7:15 p. m., con 3 horas y 4 minutos de viaje, un 121% más.

Boston–Portsmouth, por la I-95 hacia el norte: el pico se espera el lunes 30 a las 2:45 p. m., con 2 horas y 57 minutos, un 104% más.

Washington, D. C.–Baltimore, por Baltimore–Washington Parkway hacia el norte: la mayor demora se proyecta para el martes 24 a las 4:30 p. m., con 1 hora y 53 minutos de recorrido, un 132% más.

Estas estimaciones corresponden a trayectos, sentidos de circulación y momentos concretos. No significan que todas las carreteras de esas ciudades tendrán el mismo retraso ni que el aumento se mantendrá durante toda la jornada.

¿Qué debes revisar antes de salir, además del tráfico?

La planificación no termina al elegir una hora. AAA recomienda comprobar los neumáticos, la batería y los líquidos del vehículo antes de emprender el viaje. Durante el Thanksgiving anterior, la organización atendió más de medio millón de solicitudes de asistencia por problemas como llantas desinfladas, baterías descargadas, falta de combustible y necesidad de remolque.

También conviene dejar resuelto cómo regresarás de cualquier celebración en la que haya alcohol. En una advertencia conjunta publicada el 18 de noviembre, AAA y Mothers Against Drunk Driving —MADD— recomendaron elegir de antemano un conductor sobrio, reservar transporte o quedarse a dormir. El conductor designado debe mantenerse libre de alcohol y otras sustancias que afecten la conducción durante todo el evento.