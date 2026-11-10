Mantener un auto es más caro que hace 6 años, explica estudio. (Foto: Arval)
Mantener un auto es más caro que hace 6 años, explica estudio. (Foto: Arval)
/ Arval
Por Redacción EC

Tener un vehículo corporativo hoy cuesta, en promedio, casi un tercio más que hace seis años. Esa es la conclusión central del análisis de Costo Total de Propiedad (TCO) desarrollado por el Arval Mobility Observatory, el centro de investigación de Arval, compañía especializada en renting y gestión de flotas vehiculares, que en nuestro país tiene presencia desde hace más de 20 años.

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