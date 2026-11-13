Reserva de combustible de tanque de carro. (Foto: difusión)
Reserva de combustible de tanque de carro. (Foto: difusión)
/ difusión
Por Redacción EC

Cuando se activa el testigo de combustible, todavía queda una cantidad de gasolina en el tanque que permite continuar conduciendo. Sin embargo, prolongar demasiado el recorrido puede generar problemas en algunos componentes del sistema de alimentación del motor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?