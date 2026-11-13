Cuando se activa el testigo de combustible, todavía queda una cantidad de gasolina en el tanque que permite continuar conduciendo. Sin embargo, prolongar demasiado el recorrido puede generar problemas en algunos componentes del sistema de alimentación del motor.

Quedarse sin combustible es una situación que puede tomar por sorpresa a cualquier conductor. Cuando se enciende la luz de reserva en el tablero, la primera preocupación suele ser cuánto tiempo queda antes de que el vehículo se detenga. Aunque existe un margen para llegar a una estación de servicio, no es recomendable llevar el tanque hasta el límite.

Por lo general, cuando aparece esta advertencia queda aproximadamente un 10% de la capacidad total del depósito. Esto representa entre 5 y 10 litros de combustible, dependiendo del modelo del vehículo. Con esa cantidad, un auto podría recorrer entre 50 y 100 kilómetros adicionales, aunque la autonomía real varía según el consumo y las condiciones de conducción.

Factores como el tráfico, la velocidad, la carga del vehículo y las pendientes pueden reducir considerablemente esa distancia. Además, la autonomía que muestra el ordenador de a bordo es una estimación basada en los consumos recientes, por lo que no debe considerarse una garantía de recorrido.

¿Qué sucede si se conduce constantemente con el tanque en reserva?

Circular habitualmente con poco combustible tampoco es recomendable para el sistema de alimentación. Con el paso del tiempo pueden acumularse sedimentos e impurezas en el fondo del depósito. Cuando el nivel es muy bajo, existe el riesgo de que estos residuos lleguen a la bomba de combustible y afecten componentes como los inyectores y los filtros.

Por ello, una recomendación práctica es buscar una estación de servicio cuando el indicador llegue aproximadamente a un cuarto de tanque. Así se evita depender de los últimos litros de combustible y se reduce el riesgo de quedarse varado durante un trayecto.

La luz de reserva funciona como una advertencia para repostar, no como una invitación a seguir conduciendo hasta agotar el depósito.