Durante años, los vehículos de origen chino encontraron en el precio uno de sus principales argumentos para ingresar al mercado peruano. Frente a fabricantes japoneses, coreanos y estadounidenses, sus modelos ofrecían alternativas más económicas, principalmente en los segmentos de entrada. Sin embargo, esa percepción comienza a cambiar: hoy también existen marcas chinas que apuntan a compradores dispuestos a pagar más de US$50.000 por un vehículo.

Un ejemplo reciente es BAIC, fabricante que inició oficialmente sus operaciones en el Perú en septiembre de 2026 con un portafolio de ocho modelos. Su propuesta incluye el BJ60, una SUV de tres filas de asientos cuyo precio alcanza los US$55.990. Se trata de uno de los modelos más costosos de la oferta de la marca en el país y apunta a un segmento superior al que tradicionalmente se asociaba con los fabricantes chinos.

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Otro caso es BYD, que comercializa vehículos eléctricos de mayor valor. El sedán Seal tiene versiones que alcanzan los US$58.990, mientras que la SUV eléctrica Tang, con capacidad para siete pasajeros, registra un precio referencial de US$78.490 en el mercado peruano.

Esta evolución también se observa en otros fabricantes que han ampliado sus portafolios hacia SUV de mayor tamaño, sistemas de electrificación y equipamientos más completos.

El cambio no significa que las marcas chinas hayan abandonado su estrategia de precios competitivos. Modelos de entrada y SUV compactas continúan siendo parte importante de su oferta.

Sin embargo, su presencia en categorías que superan los US$50.000 demuestra que la industria china ya no busca competir únicamente por cuánto cuesta un vehículo, sino también por lo que puede ofrecer en tecnología, prestaciones y equipamiento.

La antigua etiqueta de “carro chino barato” empieza así a perder terreno en el mercado peruano.