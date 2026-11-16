Durante años, los vehículos de origen chino encontraron en el precio uno de sus principales argumentos para ingresar al mercado peruano. Frente a fabricantes japoneses, coreanos y estadounidenses, sus modelos ofrecían alternativas más económicas, principalmente en los segmentos de entrada. Sin embargo, esa percepción comienza a cambiar: hoy también existen marcas chinas que apuntan a compradores dispuestos a pagar más de US$50.000 por un vehículo.
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