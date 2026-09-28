Publicidad engañosa en autos híbridos: ¿qué debería vigilar el mercado peruano tras la alerta de Chile?
El SERNAC cuestionó en Chile que algunos vehículos sean promocionados simplemente como “híbridos” pese a utilizar tecnología microhíbrida (MHEV). El caso abre una discusión que también resulta relevante para los compradores peruanos
El mercado de vehículos electrificados crece, pero con él también aparecen nuevas dudas para los consumidores. En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) advirtió sobre la comercialización de vehículos promocionados como “híbridos” que, en realidad, utilizan sistemas de hibridación ligera o MHEV.
El mercado de vehículos electrificados crece, pero con él también aparecen nuevas dudas para los consumidores. En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) advirtió sobre la comercialización de vehículos promocionados como “híbridos” que, en realidad, utilizan sistemas de hibridación ligera o MHEV.
Según el organismo, estos modelos cuentan con un motor de combustión interna y asistencia eléctrica, pero no pueden desplazarse utilizando únicamente energía eléctrica. Por ello, SERNAC considera que utilizar únicamente el término “híbrido” puede generar confusión respecto de sus prestaciones y características.
El organismo también puso atención en las promesas ambientales. Su normativa considera infracción que una publicidad induzca a error respecto de características relevantes de un producto o sobre su supuesto impacto ambiental.
Para el mercado peruano, el caso plantea una pregunta: ¿qué tan clara es la información que recibe el consumidor cuando busca un auto electrificado?
No se trata únicamente de diferenciar entre un MHEV, un híbrido convencional (HEV), un híbrido enchufable (PHEV) y un eléctrico (BEV). También conviene revisar qué tecnología permite mover el vehículo, cuál es su autonomía eléctrica, consumo homologado, capacidad de batería, potencia y condiciones bajo las cuales se obtienen las cifras anunciadas.
Otro punto que merece atención son expresiones como “cero emisiones”, “hasta X km por galón” o determinadas autonomías. Las cifras pueden depender de las condiciones de prueba y del uso real.
En Perú, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece el marco para proteger al comprador frente a información que pueda inducirlo a error.
La experiencia chilena deja así una lección para el mercado peruano: en un sector cada vez más electrificado, llamar “híbrido” a un vehículo no debería ser suficiente. La tecnología que existe detrás de esa etiqueta también debe quedar clara antes de la compra.