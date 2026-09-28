¿Por qué los carros híbridos no son tan eficientes en carretera?. (Foto: Chat GPT)
¿Por qué los carros híbridos no son tan eficientes en carretera?. (Foto: Chat GPT)
/ Chat GPT
Por Redacción EC

El mercado de vehículos electrificados crece, pero con él también aparecen nuevas dudas para los consumidores. En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) advirtió sobre la comercialización de vehículos promocionados como “híbridos” que, en realidad, utilizan sistemas de hibridación ligera o MHEV.

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