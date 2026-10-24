La inteligencia en todo sentido está impulsando la transformación de los vehículos. Esa fue la conclusión del GM Forward de Nueva York: el máximo evento de la firma automotriz estadunidense General Motors donde expuso lo último de su tecnología e innovación. Su objetivo es ofrecer mejores autos, más seguros y capaces, en menos tiempo.

Como principales anuncios, GM dijo que está trabajando en una inteligencia artificial integrada, tendrá su plataforma OnStar con IA conversacional o asistente de voz y hará una inversión de US$16.000 millones en 2026 para el desarrollo de nuevas tecnologías, conducción autónoma y baterías LMR para vehículo eléctricos.

A su vez, GM está trabajando para reducir el ciclo tradicional de desarrollo de vehículos de cuatro a cinco años a la mitad. La compañía desarrolla un nuevo enfoque operativo para la creación de automóviles gracias a la inteligencia artificial.

Las principales innovaciones incluyen:

Baterías LMR : GM está utilizando química de baterías LMR para ofrecer una mejor relación autonomía-costo, desempeño y mayor durabilidad.

: GM está utilizando química de baterías LMR para ofrecer una mejor relación autonomía-costo, desempeño y mayor durabilidad. Drive units rediseñadas : los nuevos sistemas de propulsión emplean motores y componentes electrónicos de potencia más compactos, reduciendo en 40% el número de piezas respecto a las soluciones actuales, liberando espacio para pasajeros y carga, además de disminuir el peso.

: los nuevos sistemas de propulsión emplean motores y componentes electrónicos de potencia más compactos, reduciendo en 40% el número de piezas respecto a las soluciones actuales, liberando espacio para pasajeros y carga, además de disminuir el peso. Cómputo centralizado: una nueva arquitectura eléctrica y de cómputo constituye la base del vehículo, permitiendo una gestión energética más inteligente, actualizaciones de software fluidas y experiencias más avanzadas dentro del habitáculo.

Vehículos de investigación de General Motors. (Foto: GMC))

Nueva plataforma y arquitectura

Este enfoque operativo ya está dando forma a la plataforma de vehículos eléctricos de cuarta generación. Representa la culminación de los avances de la compañía y reúne lo mejor de su tecnología en una sola arquitectura unificada.

La nueva arquitectura consolida funciones como percepción, propulsión, seguridad activa y controles de chasís en una sola unidad central de cómputo (CCU) de alta velocidad. Esta base proporciona la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar simultáneamente inteligencia artificial avanzada dentro del vehículo y sistemas de conducción autónoma.

Según GM, la plataforma debutará en 2028 con el Cadillac Escalade IQ. Luego se implementará rápidamente en las SUV y pickups grandes de mayor volumen con motor de combustión, en los crossovers de tres filas y en los vehículos eléctricos de cuarta generación.

Este cerebro ofrece 40 veces más capacidad de cómputo con 30% menos cableado y peso, además de conectividad celular hasta 50% más rápida que la de los sistemas anteriores.

El interior de la Unidad de Cómputo Central (CCU). (Foto: GMC)

La voz de OnStar

Mientras OnStar celebra su 30 aniversario, se está transformando en una plataforma de inteligencia multimodal, presente tanto en el vehículo como en las aplicaciones para clientes particulares y flotillas.

En los próximos meses, se lanzará el Asistente de IA de OnStar en el Cadillac Lyriq 2027 mediante una actualización remota (OTA), extendiéndolo posteriormente a más vehículos de GM. Ofrecerá orientación personalizada y oportuna para ayudar a los conductores a aprovechar al máximo sus vehículos.

A partir de 2027, la innovación también llegará a los celulares mediante una nueva aplicación de OnStar, que sustituirá a OnStar Guardián y las aplicaciones actuales de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, para unificar vehículos y dispositivos.

Mark Reuss, presidente de General Motors, durante el GM Forward 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Autonomía

La conducción autónoma debutará en 2028 con Cadillac Escalade IQ y ya han comenzado las pruebas con vehículos de preproducción en circuitos cerrados. También se ampliará esta capacidad más allá de los vehículos eléctricos para incluir modelos con motor de combustión, entre ellos algunas de las SUV grandes y pickups ligeras más vendidas.

Han desarrollado un método de aprendizaje por refuerzo mediante autoentrenamiento, en el que el sistema “imagina” escenarios de conducción cada vez más complejos. Esto permite que la fuente tecnológica de conducción autónoma aprenda más situaciones de manejo en menos tiempo.

Según asegura GM, sus estudios se basan en 1,200 millones de millas (1,930 millones de km) recorridas por clientes de GM utilizando Super Cruise. Además, dice que cientos de sus vehículos para la recopilación de datos recorren Estados Unidos las 24 horas del día, generando aproximadamente un millón de millas (1,600,000 km) mensuales de datos multisensoriales en máxima resolución.

La firma pretende que en el futuro el que el vehículo pueda realizar tareas cotidianas, recoger compras, transportar de manera segura a miembros de la familia y estacionarse automáticamente.

Los avances de GM responden a una agresiva innovación mundial de electrificación, tecnología e IA, sobre todo de los vehículos de origen chino. Todas estas innovaciones apuntan a que veremos a una nueva generación de vehículos en menos de un año, en el que la inteligencia y la simplificación serán la base de todo.