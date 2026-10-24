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Resumen

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Los SUV de Cadillac, Lyriq y Escalade IQ. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Los SUV de Cadillac, Lyriq y Escalade IQ. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Por Diego Barrio de Mendoza

La inteligencia en todo sentido está impulsando la transformación de los vehículos. Esa fue la conclusión del GM Forward de Nueva York: el máximo evento de la firma automotriz estadunidense General Motors donde expuso lo último de su tecnología e innovación. Su objetivo es ofrecer mejores autos, más seguros y capaces, en menos tiempo.

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